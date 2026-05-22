Esporte

GP do Canadá: veja a classificação atualizada dos pilotos e das equipes de F1

Mercedes domina início da temporada com Kimi Antonelli e George Russell; Fórmula 1 volta neste fim de semana após pausa de três semanas

Fórmula 1 2026: Mercedes lidera o campeonato com folga (Mark Thompson/Getty Images)

Fórmula 1 2026: Mercedes lidera o campeonato com folga (Mark Thompson/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17h59.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP do Canadá, quinta etapa da temporada de 2026, disputada no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

A corrida marca o fim de um hiato de três semanas desde o GP de Miami, realizado em 3 de maio.

A temporada tem sido dominada pela Mercedes. O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial de pilotos com 100 pontos após vencer o GP de Miami, enquanto o britânico George Russell aparece em segundo, com 80.

Entre as equipes, a Mercedes soma 180 pontos e lidera com folga. Ferrari e McLaren aparecem na sequência tentando reduzir a diferença nas próximas etapas.

Classificação atualizada dos pilotos de Fórmula 1

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes100
2George RussellMercedes80
3Charles LeclercFerrari59
4Lando NorrisMcLaren51
5Lewis HamiltonFerrari51
6Oscar PiastriMcLaren43
7Max VerstappenRed Bull Racing26
8Oliver BearmanHaas F1 Team17
9Pierre GaslyAlpine16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Franco ColapintoAlpine7
12Arvid LindbladRacing Bulls4
13Isack HadjarRed Bull Racing4
14Carlos SainzWilliams4
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas F1 Team1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HulkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

Classificação atualizada das equipes de Fórmula 1 2026

PosiçãoEquipePontos
1Mercedes180
2Ferrari110
3McLaren94
4Red Bull Racing30
5Alpine23
6Haas F1 Team18
7Racing Bulls14
8Williams5
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0

Programação do GP do Canadá 2026

Sexta-feira, 22

Sábado, 23

  • Sprint: 13h
  • Classificação: 17h

Domingo, 24

Onde assistir ao GP do Canadá de Fórmula 1

A transmissão do GP do Canadá no Brasil será feita por SporTV, Globoplay e F1 TV.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Mercedes-BenzPilotos de corrida

Mais de Esporte

Quem será o primeiro rival de João Fonseca em Roland Garros?

Da Copa do Mundo ao PIB: Alemanha, da tradição à reconstrução

Palmeiras oficializa contratação de Alexander Barboza

Galvão Bueno deixará a Copa do Mundo? Saiba se apresentador ainda vai narrar os jogos no SBT

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa tem 6º semana seguida de queda e cai 11% desde a máxima do ano

Tecnologia

Nova ferramenta de IA YouTube permite usuários a 'entrarem' em vídeos

Future of Money

‘Pizzas mais caras do mundo’ valem hoje R$ 3,8 bilhões; descubra o porquê

Pop

Após ataques de Musk, Lupita Nyong’o aparece em primeira imagem de 'A Odisseia'