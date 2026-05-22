GP do Canadá: veja a classificação atualizada dos pilotos e das equipes de F1

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP do Canadá, quinta etapa da temporada de 2026, disputada no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

A corrida marca o fim de um hiato de três semanas desde o GP de Miami, realizado em 3 de maio.

A temporada tem sido dominada pela Mercedes. O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial de pilotos com 100 pontos após vencer o GP de Miami, enquanto o britânico George Russell aparece em segundo, com 80.

Entre as equipes, a Mercedes soma 180 pontos e lidera com folga. Ferrari e McLaren aparecem na sequência tentando reduzir a diferença nas próximas etapas.

Classificação atualizada dos pilotos de Fórmula 1

Posição Piloto Equipe Pontos 1 Kimi Antonelli Mercedes 100 2 George Russell Mercedes 80 3 Charles Leclerc Ferrari 59 4 Lando Norris McLaren 51 5 Lewis Hamilton Ferrari 51 6 Oscar Piastri McLaren 43 7 Max Verstappen Red Bull Racing 26 8 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 9 Pierre Gasly Alpine 16 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Franco Colapinto Alpine 7 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 13 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 14 Carlos Sainz Williams 4 15 Gabriel Bortoleto Audi 2 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon Williams 1 18 Nico Hulkenberg Audi 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Classificação atualizada das equipes de Fórmula 1 2026

Posição Equipe Pontos 1 Mercedes 180 2 Ferrari 110 3 McLaren 94 4 Red Bull Racing 30 5 Alpine 23 6 Haas F1 Team 18 7 Racing Bulls 14 8 Williams 5 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

Programação do GP do Canadá 2026

Sexta-feira, 22

Treino Livre 1: 13h30

Classificação sprint: 17h30

Sábado, 23

Sprint: 13h

Classificação: 17h

Domingo, 24

Corrida: 17h

Onde assistir ao GP do Canadá de Fórmula 1

A transmissão do GP do Canadá no Brasil será feita por SporTV, Globoplay e F1 TV.