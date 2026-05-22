GP do Canadá: veja a classificação atualizada dos pilotos e das equipes de F1

Fórmula 1 2026: Mercedes lidera o campeonato com folga (Mark Thompson/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 17h59.
A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP do Canadá, quinta etapa da temporada de 2026, disputada no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.
A corrida marca o fim de um hiato de três semanas desde o GP de Miami, realizado em 3 de maio.
A temporada tem sido dominada pela Mercedes. O italiano Kimi Antonelli lidera o Mundial de pilotos com 100 pontos após vencer o GP de Miami, enquanto o britânico George Russell aparece em segundo, com 80.
Entre as equipes, a Mercedes soma 180 pontos e lidera com folga. Ferrari e McLaren aparecem na sequência tentando reduzir a diferença nas próximas etapas.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|100
|2
|George Russell
|Mercedes
|80
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|59
|4
|Lando Norris
|McLaren
|51
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|51
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|43
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|26
|8
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|7
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|180
|2
|Ferrari
|110
|3
|McLaren
|94
|4
|Red Bull Racing
|30
|5
|Alpine
|23
|6
|Haas F1 Team
|18
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Williams
|5
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
A transmissão do GP do Canadá no Brasil será feita por SporTV, Globoplay e F1 TV.