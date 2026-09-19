Grêmio x Palmeiras: escalações, horários e onde assistir

RESUMO | O Grêmio recebe o Palmeiras neste domingo (20), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Enquanto o Tricolor luta para se afastar da zona de perigo na tabela, o Verdão busca os três pontos fora de casa para seguir firme na caça à liderança da competição.

Grêmio e Palmeiras entram em campo neste domingo, 20, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), para disputar um dos duelos mais tradicionais da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Grêmio chega para o compromisso ocupando a 16ª colocação da tabela, somando 28 pontos em 27 partidas disputadas. Na rodada anterior, o Tricolor acabou superado pelo Botafogo por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos, o que aumenta a urgência da equipe em buscar um bom resultado jogando diante de sua torcida para respirar mais aliviada na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Palmeiras vive uma realidade oposta e inicia a rodada na vice-liderança do torneio, com 56 pontos em 27 jogos — apenas um ponto atrás do líder Flamengo. O Verdão vem embalado por uma importante vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo no Nubank Parque e quer aproveitar o embalo para somar mais três pontos fora de casa e seguir firme na disputa pelo título brasileiro.

Histórico do confronto

O histórico geral do clássico nacional entre Grêmio e Palmeiras aponta ampla vantagem para a equipe paulista ao longo dos anos. Em um total de 102 jogos oficiais disputados entre as duas equipes em todas as competições, o Palmeiras soma 46 vitórias (45%), contra 22 triunfos do Grêmio (22%), além de 34 empates (33%), com 149 gols marcados pelo Verdão e 103 tentos anotados pelo Tricolor gaúcho.

Analisando especificamente os duelos realizados com mando de campo do Grêmio, foram 52 partidas disputadas na história, registrando 18 vitórias da equipe da casa (35%), 21 empates (40%) e 13 triunfos dos paulistas (25%). No encontro mais recente entre os clubes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão atual, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 2 a 1 em partida realizada na Arena Barueri.

Onde assistir, escalações e arbitragem

A partida deste domingo entre Grêmio e Palmeiras terá transmissão ao vivo para todo o Brasil através do canal por assinatura Premiere, no sistema pay-per-view. Sob o comando do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, as equipes devem entrar em campo com as seguintes formações:

Grêmio : Carlos Miguel; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (ou Kannemann), Pedro Gabriel; Villasanti, Noriega, Krovinović; Amuzu, Carlos Vinícius, Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

: Carlos Miguel; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (ou Kannemann), Pedro Gabriel; Villasanti, Noriega, Krovinović; Amuzu, Carlos Vinícius, Pavon. Técnico: Renato Portaluppi. Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs, Barboza, Arthur; Andreas Pereira, Marlon Freitas, Arias; Vitor Roque, Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Qual é a data e o horário do jogo entre Grêmio e Palmeiras?

A partida será realizada neste domingo (20), às 11h (horário de Brasília).

Onde será disputada a partida?

O confronto acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Onde assistir à partida?

O jogo terá transmissão exclusiva pelo sistema pay-per-view do Premiere.

Como os times chegam para esta rodada do Brasileirão?

O Grêmio ocupa a 16ª posição com 28 pontos, enquanto o Palmeiras é o segundo colocado com 56 pontos.

Quem venceu o último confronto entre as equipes?

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1 na Arena Barueri.