La Bola Negra vence principal prêmio do Festival de Toronto e irá ao Oscar

La Bola Negra, drama espanhol dirigido por Javier Ambrossi e Javier Calvo, conhecidos como Los Javis, conquistou neste domingo (20) o People’s Choice Award, principal prêmio do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) 2026. O reconhecimento, entregue no último dia do festival, é decidido pelo público — e não por um júri — e coloca o longa da Netflix em evidência na temporada de premiações que antecede o Oscar 2027.

O segundo lugar ficou com I Play Rocky, de Peter Farrelly, enquanto Being Heumann, de Siân Heder, terminou em terceiro. Na categoria internacional do prêmio do público, a vitória ficou com Elsinore, de Simon Stone. Darlene Love: I Know Where I’ve Been, de Barry Avrich, venceu entre os documentários, e Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney, de Matthew Rankin, levou o prêmio de Midnight Madness.

A conquista tem peso particular para a Netflix: La Bola Negra é o primeiro filme da plataforma a vencer o principal prêmio do público de Toronto. O longa também é o primeiro filme em língua não inglesa a receber o People’s Choice Award desde Where Do We Go Now?, em 2011.

Três histórias, quase um século de Espanha

Com cerca de duas horas e meia de duração, La Bola Negra acompanha três homens homossexuais em diferentes períodos da história espanhola. A narrativa passa por 1932, quando um jovem é rejeitado por um clube de elite por causa de sua sexualidade; por 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, quando dois soldados de lados inimigos desenvolvem uma relação; e chega a 2017, com um jovem historiador gay que investiga acontecimentos do passado de sua família.

As três histórias são conectadas por temas como desejo, amor, vergonha, segredo, repressão, memória e herança. O resultado é um retrato da experiência LGBTQ+ na Espanha ao longo de diferentes gerações, em uma narrativa que relaciona a vida íntima dos personagens às transformações políticas e sociais do país.

O ponto de partida do projeto foi um fragmento inacabado de La Bola Negra, de Federico García Lorca. Los Javis pesquisaram a obra, as correspondências e as biografias do escritor para desenvolver o longa. O roteiro foi escrito pela dupla em parceria com Alberto Conejero e também incorpora elementos de La Piedra Oscura, peça do dramaturgo.

A figura de Lorca funciona como uma das conexões entre os diferentes períodos retratados. A história de 1937, em particular, está inserida no contexto da Guerra Civil Espanhola, enquanto a linha narrativa de 2017 acompanha a investigação de um historiador sobre acontecimentos familiares.

Para os diretores, o projeto se transformou também em uma homenagem às pessoas LGBTQ+ que viveram antes das gerações atuais. Javier Calvo já descreveu o filme a partir de conceitos como empatia e humanidade, enquanto Ambrossi destacou a intenção de reconhecer aqueles que enfrentaram repressão e preconceito antes de que direitos e formas de representação conquistados posteriormente existissem.

De Cannes a Toronto

A vitória em Toronto amplia uma trajetória que começou no Festival de Cannes. Em maio, Los Javis dividiram o prêmio de Melhor Direção com Paweł Pawlikowski, por Fatherland. A produção foi posteriormente adquirida pela Netflix, que assumiu sua distribuição na América do Norte e prepara uma campanha para a temporada de premiações.

A recepção crítica também tem sido positiva. O filme aparece com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto a pontuação no Metacritic chegou a 86 entre as avaliações compiladas pela plataforma. Críticos destacaram especialmente a maneira como as diferentes linhas narrativas se conectam, a composição visual e a ambição técnica da produção.

O elenco reúne Guitarricadelafuente, em sua estreia como ator, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas e Julio Torres. Penélope Cruz participa como a cantora de cabaré Nené Romero, enquanto Glenn Close também integra o elenco.

Um novo capítulo na corrida pelo Oscar

A vitória em Toronto acontece poucos dias depois de a Academia de Cinema da Espanha anunciar La Bola Negra como representante do país no Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa havia disputado a indicação nacional com Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, e El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.

O People’s Choice Award de Toronto é historicamente observado durante a temporada de premiações porque o resultado do público tem coincidido diversas vezes com o reconhecimento posterior da Academia. Desde 2008, 16 dos 18 vencedores do prêmio receberam indicação ao Oscar de Melhor Filme, e cinco deles — Slumdog Millionaire, O Discurso do Rei, 12 Anos de Escravidão, Green Book e Nomadland — venceram posteriormente a principal categoria da premiação.

O histórico, porém, não determina o resultado da temporada. A campanha de La Bola Negra ainda está em seu estágio inicial, e outras produções também disputam espaço nas principais categorias do Oscar. Entre as possibilidades discutidas pela imprensa especializada estão indicações para Melhor Filme, Direção, atuação, Fotografia, Montagem e Trilha Sonora, além da vaga já garantida na disputa de Melhor Filme Internacional.

Nesse cenário, o longa passa a dividir atenção com produções de grande escala, como A Odisseia, de Christopher Nolan. Enquanto o projeto de Nolan se apoia na adaptação de um dos grandes épicos da literatura ocidental e em uma produção de espetáculo, La Bola Negra chega à temporada com uma trajetória marcada pela combinação de reconhecimento crítico, recepção do público e uma narrativa centrada em memória, sexualidade e história.

Quando estreia La Bola Negra?

Nos Estados Unidos, a Netflix programou a estreia de La Bola Negra nos cinemas para 16 de outubro de 2026, antes da chegada ao streaming em 2 de dezembro. A estratégia coincide com o calendário da temporada de premiações e inclui uma campanha internacional para apresentar o filme aos votantes. Já no Brasil, o filme chega aos cinemas em 21 de janeiro de 2027.