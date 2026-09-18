Quando é o próximo jogo de João Fonseca?

RESUMO | Após vencer Dominic Stricker de virada por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 6/2) nesta sexta-feira (18) e garantir o primeiro ponto para o Brasil, João Fonseca volta à quadra neste sábado, 19, para o segundo dia do confronto contra a Suíça, válido pelo Grupo Mundial I da Copa Davis de 2026, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

O confronto entre Brasil e Suíça, válido pelo Grupo Mundial I da Copa Davis de 2026, agita a Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em uma série que vale vaga na primeira rodada qualificatória do torneio em 2027.

A abertura da série não poderia ter sido mais emocionante para a torcida brasileira. O jovem tenista João Fonseca entrou em quadra para o primeiro jogo de simples do dia e protagonizou uma grande vitória de virada sobre Dominic Stricker por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, após sair atrás no placar e garantir o ponto inicial para o Brasil. O próximo adversário de João Fonseca será o experiente Stan Wawrinka, que está em sua temporada de despedida. O jogo acontecerá ao final da partida de duplas, que começa às 14 horas do sábado, 19. Todos os jogos são transmitidos pela CazéTV.

Enquanto o primeiro dia de disputas segue em andamento na arena carioca, a programação da sexta-feira continua com o aguardado segundo jogo de simples da rodada inicial, que coloca frente a frente o brasileiro Gustavo Heide e o experiente tenista suíço Stan Wawrinka, deixando a definição da vantagem parcial em aberto para o encerramento da jornada de hoje.

Como funciona a Copa Davis no formato melhor de cinco partidas

Para entender a dinâmica de eliminação e a disputa por pontos no torneio entre nações mais tradicional do tênis mundial, é essencial compreender o funcionamento da série melhor de cinco partidas. Diferente dos torneios do circuito profissional em que os atletas competem individualmente de forma eliminatória simples, o confronto da Copa Davis é uma disputa coletiva entre países decidida em uma série de até cinco jogos realizados ao longo de um ou dois dias, dependendo da fase.

Na estrutura atual do Grupo Mundial I, o vencedor do duelo é a equipe que conseguir somar três vitórias primeiro dentre os cinco jogos programados. O formato padrão de um confronto completo engloba quatro partidas de simples e uma partida de duplas. No primeiro dia de disputa, ocorrem dois confrontos de simples cruzados entre os tenistas principais de cada país. Já no segundo e último dia, a programação abre com o jogo de duplas e, em seguida, acontecem os duelos invertidos de simples entre os melhores atletas, podendo ser encerrados antecipadamente assim que uma das equipes alcançar o terceiro ponto necessário para assegurar a classificação geral.

Quem é Stan Wawrinka? Conheça o experiente e multicampeão suíço adversário de João Fonseca

Stan Wawrinka é reconhecido como um dos maiores tenistas de sua geração e uma das lendas do esporte na Suíça. Dono de uma carreira marcada por conquistas históricas, o suíço destaca-se no circuito mundial por seu potente backhand de uma mão só — considerado por muitos especialistas como um dos melhores da histórias.

O auge da carreira de Wawrinka veio em uma época dominada pelo chamado "Big Four" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray), tornando-se um dos raros atletas capazes de quebrar a hegemonia do grupo no topo do ranking e nos torneios de Grand Slam. O suíço conquistou três títulos de Grand Slam em sua trajetória: o Australian Open de 2014, Roland Garros de 2015 e o US Open de 2016, batendo nomes do topo do tênis mundial nas grandes finais. Além de seus triunfos individuais nos torneios majors, Wawrinka também acumulou um histórico impressionante defendendo seu país, conquistando a medalha de ouro nas duplas masculinas nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 ao lado de Roger Federer e ajudando a Suíça a levantar a taça da Copa Davis em 2014.

Quando é o próximo jogo de João Fonseca na Copa Davis?

O tenista volta à quadra neste sábado, 19, na sequência da partida de duplas que começa às 14h (horário de Brasília).

Quem será o adversário de João Fonseca no próximo jogo?

Ele enfrentará o experiente tenista suíço Stan Wawrinka em partida válida pela rodada de simples.

Onde estão acontecendo os jogos do Brasil contra a Suíça?

O confronto do Grupo Mundial I da Copa Davis de 2026 é sediado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Como terminou a estreia de João Fonseca no torneio?

Ele venceu o suíço Dominic Stricker de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, somando o primeiro ponto para o Brasil.

Onde assistir aos jogos?

A transmissão oficial de todo o confronto é realizada pela CazéTV.