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GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação sprint

Sessão acontece nesta sexta-feira, 22, como parte da quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

Fórmula 1: GP do Canadá é neste final de semana (CHANDAN KHANNA / AFP)

Fórmula 1: GP do Canadá é neste final de semana (CHANDAN KHANNA / AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06h07.

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A Fórmula 1 disputa neste final de semana o GP do Canadá, quinta etapa da temporada de 2026, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O formato sprint retorna pelo segundo fim de semana consecutivo. A sessão define o grid da corrida sprint de sábado, 23, que terá duração de 30 minutos.

A temporada de 2026 tem sido dominada pela Mercedes. Kimi Antonelli lidera o campeonato de pilotos com 100 pontos, enquanto George Russell aparece em segundo. Ferrari e McLaren tentam diminuir a diferença nas últimas corridas.

Na última etapa, disputada em Miami, Antonelli venceu após uma disputa intensa com Lando Norris e Max Verstappen. Norris terminou em segundo, seguido por Oscar Piastri, enquanto George Russell ficou em quarto.

No GP do Canadá de 2025, George Russell venceu pela Mercedes após largar na pole position. Verstappen terminou em segundo, e Antonelli completou o pódio em terceiro lugar.

Que horas assistir à classificação sprint do GP do Canadá?

A classificação sprint será realizada nesta sexta-feira, 22, às 17h30 do horário de Brasília.

Onde assistir à classificação sprint do GP do Canadá?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

  • Treino Livre 1: 13h30
  • Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

  • Sprint: 13h
  • Classificação: 17h

Domingo, 24

  • Corrida: 17h
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