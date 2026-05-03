Quando é a próxima corrida da F1? Veja a data do GP do Canadá 2026

Fórmula 1 2026: Mercedes lidera o campeonato com folga (CHANDAN KHANNA / AFP)
Repórter
Publicado em 3 de maio de 2026 às 16h47.
O italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP de Miami neste domingo, 3, e ampliou a liderança do Mundial de Fórmula 1.
Com o resultado, o piloto chegou aos 100 pontos e abriu vantagem na temporada.
A corrida teve disputa direta com nomes como Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen, mas Antonelli manteve o controle nas voltas finais.
A Fórmula 1 retorna no domingo, 24 de maio, com o GP do Canadá, após uma pausa de três semanas no calendário.
A etapa será a próxima oportunidade para os rivais tentarem reduzir a vantagem da Mercedes no campeonato.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|100
|2
|George Russell
|Mercedes
|80
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|63
|4
|Lando Norris
|McLaren
|51
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|49
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|43
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|26
|8
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|16
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|5
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|180
|2
|Ferrari
|112
|3
|McLaren
|94
|4
|Red Bull Racing
|30
|5
|Alpine
|21
|6
|Haas F1 Team
|18
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Williams
|5
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0