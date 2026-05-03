Esporte

Quando é a próxima corrida da F1? Veja a data do GP do Canadá 2026

Após vitória de Antonelli em Miami, F1 volta em três semanas com etapa no Canadá; veja classificação atualizada de pilotos e equipes

Fórmula 1 2026: Mercedes lidera o campeonato com folga (CHANDAN KHANNA / AFP)

Fórmula 1 2026: Mercedes lidera o campeonato com folga (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de maio de 2026 às 16h47.

O italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP de Miami neste domingo, 3, e ampliou a liderança do Mundial de Fórmula 1.

Com o resultado, o piloto chegou aos 100 pontos e abriu vantagem na temporada.

A corrida teve disputa direta com nomes como Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen, mas Antonelli manteve o controle nas voltas finais.

Quando é o próximo GP de Fórmula 1 2026?

A Fórmula 1 retorna no domingo, 24 de maio, com o GP do Canadá, após uma pausa de três semanas no calendário.

A etapa será a próxima oportunidade para os rivais tentarem reduzir a vantagem da Mercedes no campeonato.

F1 2026: veja a classificação atualizada dos pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontos
1Kimi AntonelliMercedes100
2George RussellMercedes80
3Charles LeclercFerrari63
4Lando NorrisMcLaren51
5Lewis HamiltonFerrari49
6Oscar PiastriMcLaren43
7Max VerstappenRed Bull Racing26
8Oliver BearmanHaas F1 Team17
9Pierre GaslyAlpine16
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Franco ColapintoAlpine5
12Arvid LindbladRacing Bulls4
13Isack HadjarRed Bull Racing4
14Carlos SainzWilliams4
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas F1 Team1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HulkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

F1 2026: veja a classificação atualizada das equipes

PosiçãoEquipePontos
1Mercedes180
2Ferrari112
3McLaren94
4Red Bull Racing30
5Alpine21
6Haas F1 Team18
7Racing Bulls14
8Williams5
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0
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