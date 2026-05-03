Quando é a próxima corrida da F1? Veja a data do GP do Canadá 2026

O italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP de Miami neste domingo, 3, e ampliou a liderança do Mundial de Fórmula 1.

Com o resultado, o piloto chegou aos 100 pontos e abriu vantagem na temporada.

A corrida teve disputa direta com nomes como Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen, mas Antonelli manteve o controle nas voltas finais.

Quando é o próximo GP de Fórmula 1 2026?

A Fórmula 1 retorna no domingo, 24 de maio, com o GP do Canadá, após uma pausa de três semanas no calendário.

A etapa será a próxima oportunidade para os rivais tentarem reduzir a vantagem da Mercedes no campeonato.

F1 2026: veja a classificação atualizada dos pilotos

Posição Piloto Equipe Pontos 1 Kimi Antonelli Mercedes 100 2 George Russell Mercedes 80 3 Charles Leclerc Ferrari 63 4 Lando Norris McLaren 51 5 Lewis Hamilton Ferrari 49 6 Oscar Piastri McLaren 43 7 Max Verstappen Red Bull Racing 26 8 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 9 Pierre Gasly Alpine 16 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Franco Colapinto Alpine 5 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 13 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 14 Carlos Sainz Williams 4 15 Gabriel Bortoleto Audi 2 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon Williams 1 18 Nico Hulkenberg Audi 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

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