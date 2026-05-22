GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao 1º treino livre

A Fórmula 1 retorna neste final de semana com o GP do Canadá. A quinta etapa da temporada de 2026 será disputada no tradicional circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O final de semana será disputado em formato sprint, com apenas um treino livre antes das sessões competitivas.

A Mercedes chega em alta após dominar o início da temporada. Kimi Antonelli lidera o Mundial de pilotos com 100 pontos, seguido pelo companheiro George Russell, com 80. Entre as equipes, a Mercedes soma 180 pontos e ocupa a liderança do campeonato.

Na última etapa, o GP de Miami, Antonelli conquistou sua terceira vitória na carreira após superar Lando Norris e Oscar Piastri. O italiano retomou a liderança da corrida na volta 29 ao ultrapassar Max Verstappen e administrou a vantagem até a bandeirada.

O GP do Canadá de 2025 também foi positivo para a Mercedes. George Russell venceu após largar na pole position, enquanto Kimi Antonelli terminou em terceiro e conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1.

Que horas assistir ao 1º treino livre do GP do Canadá?

O 1º treino livre acontece nesta sexta-feira, 22, às 13h30 do horário de Brasília.

Onde assistir ao 1º treino livre do GP do Canadá?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

Treino Livre 1: 13h30

Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

Sprint: 13h

Classificação: 17h

Domingo, 24