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GP de Miami de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida ao vivo

Prova acontece neste domingo, 3, como parte da quarta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Ricardo Moraes/Reuters)

GP de Miami da F1 é neste final de semana: veja tudo que você precisa saber (Ricardo Moraes/Reuters)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06h00.

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A Fórmula 1 está de volta neste final de semana com o GP de Miami. A quarta etapa da temporada de 2026 será disputada entre sexta-feira, 1º, e domingo, 3, no circuito montado no entorno do estádio Hard Rock, nos Estados Unidos.

O GP de Miami chega ao seu momento mais esperado neste domingo, 3. A corrida principal será disputada às 17h, horário de Brasília, com 57 voltas no desafiador circuito de Miami, com 5.412 metros de extensão.

Onde assistir à corrida principal do GP de Miami?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O SporTV3 exibe todas as sessões, enquanto a Globoplay transmite a classificação e a corrida principal.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP de Miami

Sexta-feira, 1º de abril

Treino Livre 1: 13h30

Sexta-feira, 1º de abril

Classificação da Sprint: 17h30

Sábado, 2 de abril

Corrida Sprint: 13h

Sábado, 2 de abril

Classificação da Corrida: 17h

Domingo, 3 de abril

Corrida: 17h

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