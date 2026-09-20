Amazônia desloca o centro da Terra durante a temporada de chuvas, aponta Nasa

Movimentação de água, gelo e ar faz o centro de massa da Terra mudar de posição ao longo do ano. (Nasa/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 17h23.
A distribuição de água na Terra muda constantemente ao longo do ano. O derretimento da neve, o aumento do volume dos rios e as alterações na umidade atmosférica movimentam grandes quantidades de massa pelo planeta. Essas mudanças influenciam a posição do centro de gravidade da Terra, fenômeno acompanhado por cientistas da Nasa.
Uma equipe liderada pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, Jet Propulsion Laboratory) da Nasa desenvolveu um método para calcular como essas alterações de peso acontecem durante as diferentes estações.
O estudo analisou como processos naturais, como o degelo da primavera, a movimentação dos oceanos e a concentração de ar mais denso no inverno, deslocam grandes massas da superfície terrestre ao longo do ano.
Segundo a Nasa, pesquisas para determinar o centro de massa da Terra são realizadas há décadas. Cientistas desenvolveram diferentes técnicas espaciais para localizar esse ponto de referência e acompanhar suas variações.
Em uma hipótese na qual a Terra fosse uma esfera azul rígida, o centro de massa coincidiria com o centro geométrico do planeta. Na realidade, porém, a movimentação da água, do gelo e do ar altera essa posição continuamente.
Os métodos atuais usados para medir essas mudanças ainda apresentam diferenças entre os resultados. As duas estimativas globais mais recentes, feitas em 2017 e 2023, tiveram uma diferença de 7 milímetros na localização calculada do centro de massa.
Embora a distância pareça pequena, a diferença representa uma variação relevante para uma medição que acompanha deslocamentos próximos dessa escala.
Os pesquisadores dividiram as principais causas das oscilações em três grupos: oceanos, atmosfera e água armazenada nos continentes.
O estudo identificou um padrão anual de deslocamento associado ao movimento dessas massas:
O estudo busca ampliar a compreensão sobre como os ciclos naturais de movimentação de água, gelo e ar influenciam a dinâmica física do planeta ao longo do ano.