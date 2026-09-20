Amazônia desloca o centro da Terra durante a temporada de chuvas, aponta Nasa

A distribuição de água na Terra muda constantemente ao longo do ano. O derretimento da neve, o aumento do volume dos rios e as alterações na umidade atmosférica movimentam grandes quantidades de massa pelo planeta. Essas mudanças influenciam a posição do centro de gravidade da Terra, fenômeno acompanhado por cientistas da Nasa.

Uma equipe liderada pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, Jet Propulsion Laboratory) da Nasa desenvolveu um método para calcular como essas alterações de peso acontecem durante as diferentes estações.

O estudo analisou como processos naturais, como o degelo da primavera, a movimentação dos oceanos e a concentração de ar mais denso no inverno, deslocam grandes massas da superfície terrestre ao longo do ano.

Segundo a Nasa, pesquisas para determinar o centro de massa da Terra são realizadas há décadas. Cientistas desenvolveram diferentes técnicas espaciais para localizar esse ponto de referência e acompanhar suas variações.

Em uma hipótese na qual a Terra fosse uma esfera azul rígida, o centro de massa coincidiria com o centro geométrico do planeta. Na realidade, porém, a movimentação da água, do gelo e do ar altera essa posição continuamente.

Precisão das medições do centro de massa da Terra

Os métodos atuais usados para medir essas mudanças ainda apresentam diferenças entre os resultados. As duas estimativas globais mais recentes, feitas em 2017 e 2023, tiveram uma diferença de 7 milímetros na localização calculada do centro de massa.

Embora a distância pareça pequena, a diferença representa uma variação relevante para uma medição que acompanha deslocamentos próximos dessa escala.

Como a água e o clima movimentam o centro da Terra

Os pesquisadores dividiram as principais causas das oscilações em três grupos: oceanos, atmosfera e água armazenada nos continentes.

O estudo identificou um padrão anual de deslocamento associado ao movimento dessas massas:

Março : a neve acumulada na América do Norte e na Eurásia atinge o volume máximo, deslocando o centro de massa cerca de 3 milímetros em direção ao Polo Norte;

: a neve acumulada na América do Norte e na Eurásia atinge o volume máximo, deslocando o centro de massa cerca de 3 milímetros em direção ao Polo Norte; Abril : a Bacia Amazônica registra o maior volume de água acumulada pelas chuvas, com 2.400 gigatoneladas, deslocando o ponto aproximadamente 2,2 milímetros em direção à América do Sul;

: a Bacia Amazônica registra o maior volume de água acumulada pelas chuvas, com 2.400 gigatoneladas, deslocando o ponto aproximadamente 2,2 milímetros em direção à América do Sul; Agosto a Outubro : o derretimento do gelo e o transporte da água das chuvas para os mares aumentam a massa dos oceanos. O tamanho do Oceano Pacífico influencia o deslocamento do centro de massa em direção ao Pacífico Sul;

: o derretimento do gelo e o transporte da água das chuvas para os mares aumentam a massa dos oceanos. O tamanho do Oceano Pacífico influencia o deslocamento do centro de massa em direção ao Pacífico Sul; Novembro: as chuvas de monção no Sudeste Asiático atingem o pico, com cerca de 600 gigatoneladas de água, contribuindo para uma nova alteração na posição do centro de massa.

O estudo busca ampliar a compreensão sobre como os ciclos naturais de movimentação de água, gelo e ar influenciam a dinâmica física do planeta ao longo do ano.