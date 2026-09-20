Calvin Harris entra para o Guinness World Records após show com 1,6 milhão de pessoas em São Paulo

O DJ Calvin Harris, 42, informou neste domingo, 20, que recebeu um registro no Guinness World Records, livro de recordes internacionais, pelo público presente em sua apresentação durante o Carnaval de São Paulo, realizada em 8 de fevereiro de 2026.

O anúncio foi publicado pelo artista em seu perfil oficial no Instagram. Na mensagem, Calvin Harris afirmou que alcançou o recorde de “maior presença em um set de DJ por um único artista” e destacou que a marca foi obtida durante sua passagem pelo Brasil.

O músico também compartilhou imagens da placa entregue pelo Guinness World Records, além de fotos e vídeos do show realizado na Rua da Consolação, na região central da capital paulista.

Segundo o Guinness World Records, cerca de 1,6 milhão de pessoas acompanharam o bloco de Carnaval que recebeu a apresentação do DJ. Durante o evento, Calvin Harris tocou músicas de seu repertório, vestiu uma camisa da seleção brasileira e precisou de escolta policial para chegar ao trio elétrico.

Confusão durante o bloco de Carnaval

A apresentação também foi marcada por registros de superlotação. Durante o evento, foliões passaram mal e receberam atendimento após situações de empurra-empurra no Bloco Skol, responsável pelo financiamento da participação do artista no Carnaval.

Em alguns momentos, o trio elétrico teve a apresentação interrompida, principalmente durante o show do cantor Felipe Amorim. Durante o tumulto, parte dos foliões derrubou a grade de proteção instalada no trajeto do bloco.