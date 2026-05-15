Brasileiro Rafael Câmara estreia em carro de Fórmula 1 da Ferrari

O brasileiro Rafael Câmara viveu um dos momentos mais marcantes da carreira nesta semana. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o pernambucano de 21 anos dirigiu pela primeira vez um carro de Fórmula 1 durante testes realizados pela escuderia italiana na Hungria.

A atividade aconteceu no circuito de Hungaroring, onde Câmara pilotou o SF-25, modelo utilizado pela Ferrari na temporada 2025 da F1.

Teste aconteceu na Hungria

Atualmente na Fórmula 2 pela Invicta Racing, Rafael participou de um teste de carros prévios (TPC), atividade autorizada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Segundo o portal italiano AutoRacer, o treino realizado nesta quinta e sexta-feira não teve limite de quilometragem. O brasileiro dividiu os trabalhos com o sueco Dino Beganovic, outro integrante da academia da Ferrari.

Rafael vive grande fase na Fórmula 2

O momento de Rafael Câmara nas categorias de base também ajuda a explicar a oportunidade recebida da Ferrari.

O brasileiro ocupa atualmente a terceira colocação da Fórmula 2 e soma dois pódios nas duas primeiras corridas principais da temporada:

2º lugar em Melbourne;

3º lugar em Miami.

Na etapa disputada nos Estados Unidos, inclusive, Câmara liderou parte da prova antes de terminar no pódio.

Ferrari planeja treino oficial na F1

De acordo com Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, a equipe pretende colocar Rafael Câmara em um treino livre oficial de Fórmula 1 ainda nesta temporada.

Apesar da intenção já confirmada, a escuderia italiana ainda não definiu quando acontecerá a estreia oficial do brasileiro em uma atividade de fim de semana da categoria.

Campeão da Fórmula 3

Antes da chegada à Fórmula 2, Rafael Câmara teve uma temporada dominante na Fórmula 3 em 2025.

O brasileiro conquistou o título com uma etapa de antecedência; bateu o recorde de pole positions da categoria e recebeu o prêmio de “Novato do Ano” da FIA.

O desempenho abriu caminho para a chegada à Invicta Racing, atual bicampeã da Fórmula 2 e equipe responsável pelo título de Gabriel Bortoleto em 2024.