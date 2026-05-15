Brasileiro Rafael Câmara estreia em carro de Fórmula 1 da Ferrari

Rafael Câmara: piloto é uma das joias da Ferrari ((Foto: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 15 de maio de 2026 às 16h06.
O brasileiro Rafael Câmara viveu um dos momentos mais marcantes da carreira nesta semana. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o pernambucano de 21 anos dirigiu pela primeira vez um carro de Fórmula 1 durante testes realizados pela escuderia italiana na Hungria.
A atividade aconteceu no circuito de Hungaroring, onde Câmara pilotou o SF-25, modelo utilizado pela Ferrari na temporada 2025 da F1.
Atualmente na Fórmula 2 pela Invicta Racing, Rafael participou de um teste de carros prévios (TPC), atividade autorizada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
Segundo o portal italiano AutoRacer, o treino realizado nesta quinta e sexta-feira não teve limite de quilometragem. O brasileiro dividiu os trabalhos com o sueco Dino Beganovic, outro integrante da academia da Ferrari.
O momento de Rafael Câmara nas categorias de base também ajuda a explicar a oportunidade recebida da Ferrari.
O brasileiro ocupa atualmente a terceira colocação da Fórmula 2 e soma dois pódios nas duas primeiras corridas principais da temporada:
Na etapa disputada nos Estados Unidos, inclusive, Câmara liderou parte da prova antes de terminar no pódio.
De acordo com Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, a equipe pretende colocar Rafael Câmara em um treino livre oficial de Fórmula 1 ainda nesta temporada.
Apesar da intenção já confirmada, a escuderia italiana ainda não definiu quando acontecerá a estreia oficial do brasileiro em uma atividade de fim de semana da categoria.
Antes da chegada à Fórmula 2, Rafael Câmara teve uma temporada dominante na Fórmula 3 em 2025.
O brasileiro conquistou o título com uma etapa de antecedência; bateu o recorde de pole positions da categoria e recebeu o prêmio de “Novato do Ano” da FIA.
O desempenho abriu caminho para a chegada à Invicta Racing, atual bicampeã da Fórmula 2 e equipe responsável pelo título de Gabriel Bortoleto em 2024.