Trump e Xi sinalizam aproximação em encontro na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping, sinalizaram nesta quinta-feira, 24, uma disposição de manter uma relação mais estável entre as duas potências durante o encontro na Casa Branca. Trump destacou a relação pessoal com Xi, enquanto o presidente chinês defendeu evitar conflitos e afirmou que os interesses dos dois países são “profundamente interligados”.

“A China mantém sua porta amplamente aberta e recebe empresas americanas que desejam investir e fazer negócios lá. Esperamos que as empresas chinesas sejam tratadas de forma justa aqui nos Estados Unidos”, afirmou Xi durante o encontro.

Trump, por sua vez, disse ter construído com Xi uma “verdadeira grande amizade” e afirmou que os dois países têm interesses comuns. O presidente americano também disse que as decisões tomadas pelos dois governos em áreas como segurança e tecnologia podem promover “paz e prosperidade” nas próximas décadas.

As declarações não significam que as principais divergências entre Washington e Pequim tenham sido resolvidas. O encontro ocorre em meio a disputas sobre comércio, tecnologia, Taiwan e outros temas, e a expectativa é de avanços pontuais, não de uma solução para todas as questões que dividem os países.

Xi cita “armadilha de Tucídides”

Durante seu discurso, Xi também citou a chamada “armadilha de Tucídides”, expressão usada para descrever o risco de conflito quando uma potência emergente desafia uma potência estabelecida.

O conceito é inspirado nos relatos do historiador grego Tucídides sobre a Guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e Esparta no século V a.C. A interpretação associada ao termo aponta que o crescimento de uma potência pode provocar temor na potência dominante e aumentar o risco de confronto.

Xi já havia usado a expressão em maio, em um encontro com Trump em Pequim. Na ocasião, questionou se China e Estados Unidos conseguiriam “superar a armadilha de Tucídides” e construir um novo modelo de relação entre grandes potências.

A referência desta quinta-feira reforça a ideia apresentada por Xi de que os dois países devem administrar a competição sem permitir que ela evolua para um conflito.

Comércio é um dos principais pontos

A aproximação sinalizada no discurso ocorre enquanto Estados Unidos e China tentam preservar uma trégua comercial firmada em 2025. O acordo termina em novembro e envolve tarifas, terras raras e minerais críticos.

Xi afirmou que a China mantém sua porta aberta para empresas americanas que queiram investir e fazer negócios no país. Também defendeu que empresas chinesas sejam tratadas de forma justa nos Estados Unidos.

Comércio, terras raras e tecnologia estão entre os assuntos centrais da reunião. Taiwan também pode gerar divergências: segundo informações reunidas para a visita, Xi deve pressionar Trump a reduzir ou adiar vendas de armas à ilha.

Trump e Xi também falam de inteligência artificial

A inteligência artificial apareceu nos dois discursos. Trump afirmou que pretende discutir segurança, tecnologia e “superinteligência”. Xi disse que a IA deve estar “sempre sob controle humano”.

A tecnologia já aparece como um ponto sensível na relação entre Washington e Pequim, enquanto a disputa pela liderança em inteligência artificial ganhou peso econômico e estratégico.

Irã, Ucrânia e fentanil também estão entre os temas da agenda. Trump pode buscar maior cooperação chinesa nesses assuntos, enquanto Pequim deve defender interesses comerciais e maior acesso a tecnologias americanas.

O que acontece agora?

A visita de Xi começou na quarta-feira, 23, com a chegada a Washington. Nesta quinta, Trump e Melania Trump receberam Xi e Peng Liyuan na Casa Branca em uma cerimônia com 479 militares, execução dos hinos nacionais, revisão militar e sobrevoo de um B-2 Spirit e quatro F-22 Raptors.

À noite, os dois casais participam de um jantar de Estado. Entre os convidados esperados estão Tim Cook, Jensen Huang e Sam Altman.

Na sexta-feira, 25, Trump e Xi terão novos compromissos antes do encerramento da visita. Melania e Peng também terão uma programação paralela, incluindo uma visita ao Smithsonian National Museum of Asian Art. Melania Trump participou da recepção oficial desta quinta-feira.

A visita é a primeira de Estado de Xi aos Estados Unidos em mais de uma década e ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato. As votações de novembro adiciona um contexto político doméstico à agenda internacional de Trump.