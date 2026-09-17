F1: Por que o GP do Azerbaijão será no sábado?

RESUMO | O GP do Azerbaijão da Fórmula 1 em 2026 será realizado excepcionalmente no sábado, 26, devido ao Dia da Memória do país. A mudança altera todo o cronograma do fim de semana em Baku, com treinos livres na quinta, classificação na sexta e a grande corrida no sábado, seguindo o exemplo de outras etapas recentes que fugiram do tradicional domingo.

A Fórmula 1 concluiu mais uma etapa da temporada de 2026 no último domingo, no GP da Espanha, e entra em uma semana de 'folga', se preparando para o GP do Azerbaijão, marcada para o dia 26 de setembro. No entanto, diferente do habitual da categoria, em que as corridas acontecem no domingo, a prova em Baku será no sábado. E existe um motivo de respeito histórico e institucional para isso.

Inicialmente, o GP do Azerbaijão estava programado para o domingo, 27, mas um ajuste foi feito após um pedido do promotor da corrida e das partes governamentais. Isso porque o Dia da Memória do Azerbaijão ocorre anualmente em 27 de setembro, quando o país entra em um dia de luto nacional. Os azeris dedicam seus pensamentos aos militares e àqueles que morreram durante a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, conflito que eclodiu em 27 de setembro de 2020.

Com o feriado e as homenagens oficiais agendadas para o domingo, todo o fim de semana da F1 foi antecipado em um dia. O dia de mídia ocorre na quarta-feira, o TL1 e o TL2 na quinta-feira, o TL3 e a classificação na sexta-feira, culminando com o GP no sábado. Embora o domingo seja a marca registrada da categoria, a F1 já realizou diversas provas em dias alternados ao longo de sua história, desde os tempos clássicos de Silverstone nos anos 1950 até os eventos mais recentes em Las Vegas, Bahrein e Arábia Saudita.

Onde assistir ao GP do Azerbaijão

O GP do Azerbaijão está entre as etapas da temporada de 2026 que ficaram fora da grade da TV aberta. Para os fãs que desejam acompanhar todas as emoções da velocidade em Baku, a transmissão no Brasil conta com as seguintes opções:

SporTV (TV paga): Transmite ao vivo todos os treinos livres, a sessão de classificação e a corrida.

Transmite ao vivo todos os treinos livres, a sessão de classificação e a corrida. Globoplay (Streaming): Disponibiliza o sinal do SporTV para assinantes do plano com canais ao vivo.

Disponibiliza o sinal do SporTV para assinantes do plano com canais ao vivo. F1 TV (Streaming oficial): Oferece a cobertura completa de todas as sessões, incluindo câmeras onboards e o rádio das equipes.

Horários do GP do Azerbaijão

Como a corrida principal acontecerá no sábado, 26 de setembro, às 8h (horário de Brasília), todas as atividades de pista foram deslocadas para dias anteriores. Confira o cronograma completo ajustado para o fuso brasileiro:

Treino livre 1: Quinta-feira, 24 de setembro – 05h30

Quinta-feira, 24 de setembro – 05h30 Treino livre 2: Quinta-feira, 24 de setembro – 09h00

Quinta-feira, 24 de setembro – 09h00 Treino livre 3: Sexta-feira, 25 de setembro – 05h30

Sexta-feira, 25 de setembro – 05h30 Classificação: Sexta-feira, 25 de setembro – 09h00

Sexta-feira, 25 de setembro – 09h00 Corrida: Sábado, 26 de setembro – 08h00

Por que o GP do Azerbaijão de 2026 será realizado no sábado?

A prova foi antecipada para o dia 26 de setembro para respeitar o Dia da Memória do Azerbaijão, feriado nacional de luto oficial celebrado em 27 de setembro.

A Fórmula 1 costuma realizar corridas aos sábados?

Sim, embora seja raro na era moderna — com exemplos recentes em Las Vegas e no Bahrein —, a F1 já realizou centenas de GPs em outros dias da semana ao longo de sua história.

Qual é o horário da largada para o público no Brasil?

O GP do Azerbaijão terá sua largada dada no sábado, 26 de setembro, às 8h (horário de Brasília).

Onde assistir à etapa de Baku ao vivo?

A transmissão no Brasil é feita pelo SporTV (TV paga), Globoplay (streaming com canais ao vivo) e pelo F1 TV Pro.

A TV aberta vai transmitir o GP do Azerbaijão?

Não. A etapa de Baku não faz parte do pacote de 15 corridas transmitidas pela TV aberta na temporada de 2026.