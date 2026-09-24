Da herança de Cleveland ao topo da liga: conheça o Baltimore Ravens, que vai jogar no Rio

O Baltimore Ravens conquistou o Super Bowl por duas vezes, a última vez aconteceu em 2013. (REUTERS / Jeff Haynes) ( REUTERS / Jeff Haynes)
Redator na Exame
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07h58.
RESUMO | O Baltimore Ravens é uma das franquias mais respeitadas, competitivas e consistentes da National Football League (NFL), destacando-se por sua cultura de forte identidade defensiva, duas conquistas de Super Bowl e uma gestão de excelência ao longo de sua história.
O Baltimore Ravens construiu uma das trajetórias mais bem-sucedidas do esporte profissional norte-americano moderno. Fundada em 9 de fevereiro de 1996 após a polêmica transferência da antiga franquia de Cleveland para Maryland — um acordo conturbado que garantiu a permanência da história e das cores dos Browns na cidade de Ohio —, a nova equipe de Baltimore adotou seu icônico nome em homenagem ao célebre poema O Corvo, do escritor Edgar Allan Poe, que viveu e está sepultado na cidade. Com sede administrativa em Owings Mills e mandando seus jogos no M&T Bank Stadium, a organização rapidamente se distanciou do estigma comum aos times recém-criados, estabelecendo uma reputação de competitividade e uma cultura vencedora.
Com uma das porcentagens de vitória mais altas entre as franquias ativas da NFL e dezenas de presenças nos playoffs, o Baltimore Ravens consolidou-se como um modelo de gestão esportiva sob a liderança do gerente-geral Ozzie Newsome e, posteriormente, de Eric DeCosta, além de contar com a estabilidade de poucos técnicos em sua história, como Brian Billick, o longevo John Harbaugh e, mais recentemente, Jesse Minter.
Financeiramente, a franquia também figura entre as potências econômicas da liga: em avaliações recentes da revista Forbes, o valor de mercado do clube ultrapassou a marca de US$ 4,6 bilhões (aproximadamente R$ 23,47 bilhões), refletindo a paixão de sua torcida e o sucesso comercial sustentado por receitas de estádio e patrocínios de ponta.
Na complexa engrenagem da NFL, o Baltimore Ravens integra a disputada AFC North (Divisão Norte da Conferência Americana - AFC), grupo conhecido tradicionalmente pelo estilo de jogo físico e por rivalidades históricas. Ao longo de suas três décadas de existência, a franquia acumulou oito títulos divisionais, duas coroas da conferência e um histórico impecável no Super Bowl.
Os Ravens e o Tampa Bay Buccaneers compartilham um feito raríssimo na história da liga: são as únicas equipes invictas em múltiplas participações no Super Bowl, tendo levantado o Troféu Lombardi em duas ocasiões:
A tradição da franquia é celebrada em seu imponente Ring of Honor no M&T Bank Stadium e eternizada no Pro Football Hall of Fame, em Canton, destacando escolhas desde o primeiro Draft do time em 1996, quando foram selecionados pilares como o offensive tackle Jonathan Ogden e o linebacker Ray Lewis.
Entre os maiores nomes que vestiram a camisa roxa e preta, destacam-se:
Por competir em uma das divisões mais duras e tradicionais do futebol americano, o Baltimore Ravens cultiva rivalidades que definem a cada temporada os rumos da conferência.
O Rio de Janeiro se prepara para viver um momento inédito em sua história esportiva com a realização da primeira partida de temporada regular da NFL em solo carioca. Marcado para o domingo, 27, às 17h25 (horário de Brasília), o confronto válido pela Semana 3 levará duas das franquias mais tradicionais dos Estados Unidos — Baltimore Ravens e Dallas Cowboys — para o gramado do icônico Estádio do Maracanã. O evento histórico também contará com um show do intervalo de peso comandado por Ricky Martin e Pedro Sampaio, consolidando o Brasil de vez no roteiro global de grandes eventos da liga.
Para os fãs que não estarão nas arquibancadas do Maracanã, o confronto terá ampla cobertura multiplataforma no país:
A franquia iniciou suas atividades em 1996, após a realocação da antiga equipe de Cleveland para Baltimore.
A equipe conquistou dois títulos de Super Bowl (nas temporadas de 2000 e 2012), mantendo 100% de aproveitamento em finais.
O time manda seus jogos no M&T Bank Stadium, em Maryland, e compete na divisão AFC North da Conferência Americana.
Nomes como Ray Lewis, Ed Reed, Jonathan Ogden e Terrell Suggs são os maiores símbolos da história do clube.
Historicamente, a franquia é mundialmente reconhecida por construir defesas agressivas, físicas e intimidatórias, combinadas a um jogo terrestre dinâmico e eficiente.