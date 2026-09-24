Da herança de Cleveland ao topo da liga: conheça o Baltimore Ravens, que vai jogar no Rio

RESUMO | O Baltimore Ravens é uma das franquias mais respeitadas, competitivas e consistentes da National Football League (NFL), destacando-se por sua cultura de forte identidade defensiva, duas conquistas de Super Bowl e uma gestão de excelência ao longo de sua história.

O Baltimore Ravens construiu uma das trajetórias mais bem-sucedidas do esporte profissional norte-americano moderno. Fundada em 9 de fevereiro de 1996 após a polêmica transferência da antiga franquia de Cleveland para Maryland — um acordo conturbado que garantiu a permanência da história e das cores dos Browns na cidade de Ohio —, a nova equipe de Baltimore adotou seu icônico nome em homenagem ao célebre poema O Corvo, do escritor Edgar Allan Poe, que viveu e está sepultado na cidade. Com sede administrativa em Owings Mills e mandando seus jogos no M&T Bank Stadium, a organização rapidamente se distanciou do estigma comum aos times recém-criados, estabelecendo uma reputação de competitividade e uma cultura vencedora.

Com uma das porcentagens de vitória mais altas entre as franquias ativas da NFL e dezenas de presenças nos playoffs, o Baltimore Ravens consolidou-se como um modelo de gestão esportiva sob a liderança do gerente-geral Ozzie Newsome e, posteriormente, de Eric DeCosta, além de contar com a estabilidade de poucos técnicos em sua história, como Brian Billick, o longevo John Harbaugh e, mais recentemente, Jesse Minter.

Financeiramente, a franquia também figura entre as potências econômicas da liga: em avaliações recentes da revista Forbes, o valor de mercado do clube ultrapassou a marca de US$ 4,6 bilhões (aproximadamente R$ 23,47 bilhões), refletindo a paixão de sua torcida e o sucesso comercial sustentado por receitas de estádio e patrocínios de ponta.

Conferência, divisão e as consagrações no Super Bowl

Na complexa engrenagem da NFL, o Baltimore Ravens integra a disputada AFC North (Divisão Norte da Conferência Americana - AFC), grupo conhecido tradicionalmente pelo estilo de jogo físico e por rivalidades históricas. Ao longo de suas três décadas de existência, a franquia acumulou oito títulos divisionais, duas coroas da conferência e um histórico impecável no Super Bowl.

Os Ravens e o Tampa Bay Buccaneers compartilham um feito raríssimo na história da liga: são as únicas equipes invictas em múltiplas participações no Super Bowl, tendo levantado o Troféu Lombardi em duas ocasiões:

Super Bowl XXXV (2000): Uma vitória avassaladora por 34 a 7 sobre o New York Giants, impulsionada por uma das defesas mais dominantes de todos os tempos da NFL e comandada pelo técnico Brian Billick.

Uma vitória avassaladora por 34 a 7 sobre o New York Giants, impulsionada por uma das defesas mais dominantes de todos os tempos da NFL e comandada pelo técnico Brian Billick. Super Bowl XLVII (2012): O segundo anel da franquia, conquistado com um triunfo emocionante por 34 a 31 sobre o San Francisco 49ers sob o comando do técnico John Harbaugh e a liderança do quarterback Joe Flacco, em partida que ficou marcada pela inusitada paralisação de energia no estádio (o "Blackout Bowl").

As lendas e os pilares históricos da franquia

A tradição da franquia é celebrada em seu imponente Ring of Honor no M&T Bank Stadium e eternizada no Pro Football Hall of Fame, em Canton, destacando escolhas desde o primeiro Draft do time em 1996, quando foram selecionados pilares como o offensive tackle Jonathan Ogden e o linebacker Ray Lewis.

Entre os maiores nomes que vestiram a camisa roxa e preta, destacam-se:

Ray Lewis: O coração e a alma defensiva da franquia por 17 temporadas, bicampeão, eleito MVP do Super Bowl XXXV e duas vezes Defensor do Ano da NFL.

O coração e a alma defensiva da franquia por 17 temporadas, bicampeão, eleito MVP do Super Bowl XXXV e duas vezes Defensor do Ano da NFL. Ed Reed: Considerado um dos maiores safeties da história do esporte, dono de recordes de interceptações e consagrado como Defensor do Ano em 2004.

Considerado um dos maiores safeties da história do esporte, dono de recordes de interceptações e consagrado como Defensor do Ano em 2004. Lamar Jackson: O dinâmico quarterback que revolucionou o ataque moderno da NFL, bicampeão do prêmio de MVP da liga e líder em recordes terrestres na posição.

O dinâmico quarterback que revolucionou o ataque moderno da NFL, bicampeão do prêmio de MVP da liga e líder em recordes terrestres na posição. Jonathan Ogden: O gigante da linha ofensiva, membro do Hall da Fama e protetor absoluto na blindagem do ataque por mais de uma década.

O gigante da linha ofensiva, membro do Hall da Fama e protetor absoluto na blindagem do ataque por mais de uma década. Terrell Suggs e Haloti Ngata: Ícones defensivos que personificaram a consistência da famosa defesa de Baltimore ao longo dos anos.

As grandes rivalidades da AFC North e da NFL

Por competir em uma das divisões mais duras e tradicionais do futebol americano, o Baltimore Ravens cultiva rivalidades que definem a cada temporada os rumos da conferência.

Pittsburgh Steelers: Considerada uma das maiores rivalidades do esporte moderno. Separados por poucas horas de viagem, Ravens e Steelers protagonizam duelos defensivos intensos e com impacto direto na classificação para os playoffs .

Considerada uma das maiores rivalidades do esporte moderno. Separados por poucas horas de viagem, . Cincinnati Bengals e Cleveland Browns: Os confrontos divisionais completam o calendário anual da AFC North, com duelos acirrados contra os rivais de Ohio.

Os confrontos divisionais completam o calendário anual da AFC North, com duelos acirrados contra os rivais de Ohio. New England Patriots e Tennessee Titans: Fora da divisão, os Ravens mantêm rivalidades de pós-temporada contra os Patriots — com quem dividiram duelos nas finais de conferência.

O histórico NFL Rio Game: Baltimore Ravens x Dallas Cowboys no Maracanã

O Rio de Janeiro se prepara para viver um momento inédito em sua história esportiva com a realização da primeira partida de temporada regular da NFL em solo carioca. Marcado para o domingo, 27, às 17h25 (horário de Brasília), o confronto válido pela Semana 3 levará duas das franquias mais tradicionais dos Estados Unidos — Baltimore Ravens e Dallas Cowboys — para o gramado do icônico Estádio do Maracanã. O evento histórico também contará com um show do intervalo de peso comandado por Ricky Martin e Pedro Sampaio, consolidando o Brasil de vez no roteiro global de grandes eventos da liga.

Onde assistir

Para os fãs que não estarão nas arquibancadas do Maracanã, o confronto terá ampla cobertura multiplataforma no país:

Televisão: Transmissão ao vivo pelos canais SporTV.

Transmissão ao vivo pelos canais SporTV. Streaming: Opções de exibição digital através do ge tv, ge.globo, Globoplay e do serviço oficial NFL Game Pass (disponível via DAZN).

Quando o Baltimore Ravens foi fundado na NFL?

A franquia iniciou suas atividades em 1996, após a realocação da antiga equipe de Cleveland para Baltimore.

Quantos títulos de Super Bowl os Ravens possuem?

A equipe conquistou dois títulos de Super Bowl (nas temporadas de 2000 e 2012), mantendo 100% de aproveitamento em finais.

Qual é o estádio e a divisão atual da equipe?

O time manda seus jogos no M&T Bank Stadium, em Maryland, e compete na divisão AFC North da Conferência Americana.

Quem são os principais ícones imortalizados da franquia?

Nomes como Ray Lewis, Ed Reed, Jonathan Ogden e Terrell Suggs são os maiores símbolos da história do clube.

Qual é o estilo de jogo tradicional dos Ravens?

Historicamente, a franquia é mundialmente reconhecida por construir defesas agressivas, físicas e intimidatórias, combinadas a um jogo terrestre dinâmico e eficiente.