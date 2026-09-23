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Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP do Azerbaijão

Etapa em Baku tem programação antecipada devido a feriado nacional e começa já nesta quinta-feira, 24

Fórmula 1: GP do Azerbaijão começa um dia mais cedo do que o normal; entenda (Oscar del Pozo/AFP)

Fórmula 1: GP do Azerbaijão começa um dia mais cedo do que o normal; entenda (Oscar del Pozo/AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13h11.

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A Fórmula 1 desembarca no Circuito de Baku, no Azerbaijão, nesta quinta-feira, 24. O Grande Prêmio do Azerbaijão será a 15ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 e terá uma programação um pouco incomum em relação ao resto da temporada.

A programação oficial foi alterada devido a um feriado no calendário nacional do Azerbaijão. No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começam nesta quinta-feira, 24. Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.

Quando assistir aos Treinos Livres na quinta-feira?

O Treino Livre 1 acontece às 5h30, no horário de Brasília, enquanto a sessão de Treino Livre 2 acontece às 9 horas.

Na sexta-feira, a terceira sessão de Treino Livre será às 5h30.

Onde assistir aos Treinos Livres da Fórmula 1 no Azerbaijão?

Todas as sessões de Treino Livre da Fórmula 1 serão transmitidas no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria. O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.

Confira o calendário oficial da Fórmula 1 para o GP do Azerbaijão:

Quinta-feira, 24

  • Treino livre 1: 05:30
  • Treino livre 2: 09:00

Sexta-feira, 25

  • Treino livre 3: 05:30
  • Classificação: 09:00

Sábado, 26

  • Corrida: 08:00
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