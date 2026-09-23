Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP do Azerbaijão

Fórmula 1: GP do Azerbaijão começa um dia mais cedo do que o normal; entenda (Oscar del Pozo/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13h11.
A Fórmula 1 desembarca no Circuito de Baku, no Azerbaijão, nesta quinta-feira, 24. O Grande Prêmio do Azerbaijão será a 15ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 e terá uma programação um pouco incomum em relação ao resto da temporada.
A programação oficial foi alterada devido a um feriado no calendário nacional do Azerbaijão. No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020.
As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começam nesta quinta-feira, 24. Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.
O Treino Livre 1 acontece às 5h30, no horário de Brasília, enquanto a sessão de Treino Livre 2 acontece às 9 horas.
Na sexta-feira, a terceira sessão de Treino Livre será às 5h30.
Todas as sessões de Treino Livre da Fórmula 1 serão transmitidas no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria. O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.