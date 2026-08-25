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Fase de grupos copa 2026

Quais corridas ainda serão transmitidas pela Globo em 2026?

Após o fim da pausa de verão da Fórmula 1, confira quais das etapas restantes da temporada de 2026 serão transmitidas na TV aberta

Fórmula 1: confira quais corridas vão passar na Globo no segundo semestre de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Fórmula 1: confira quais corridas vão passar na Globo no segundo semestre de 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17h25.

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Após cinco anos na Band, as transmissões da Fórmula 1 retornaram à TV Globo em 2026. De acordo com o calendário divulgado pela emissora, apenas 15 das 24 etapas seriam transmitidas em TV aberta.

A cobertura completa do campeonato da Fórmula 1 está sob responsabilidade do Sportv e dos streamings do Grupo Globo. Enquanto apenas etapas selecionadas ganhariam um breve espaço na grade da TV aberta, sem classificação e treinos, apenas corrida.

Um ano de reviravoltas

A temporada de 2026 da Fórmula 1 começou em 8 de março, na Austrália. O calendário original do campeonato contava com 24 etapas, mas passou por alterações após a escalação dos conflitos no Oriente Médio.

No início do ano, os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita foram cancelados pela proximidade com os confrontos na região. Já nas últimas semanas, o GP do Bahrein foi remanejado para o Circuito de Sepang, na Malásia.

Quais corridas ainda terão cobertura na Globo?

De acordo com o calendário divulgado pela Globo, apenas 15 etapas ganhariam espaço na programação da TV aberta. Entre elas estavam as corridas na Austrália, Japão, Mônaco, Barcelona, Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria.

Agora, com o fim da pausa de verão se aproximando, restam apenas 7 corridas no calendário da TV Globo:

  • GP da Holanda – 23 de agosto
  • GP da Itália – 6 de setembro
  • GP da Espanha – 13 de setembro
  • GP de Singapura – 11 de outubro
  • GP de São Paulo – 8 de novembro
  • GP de Las Vegas – 21 de novembro
  • GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro

Essas corridas também serão transmitidas no Sportv e no streaming do Grupo Globo.

Quais GPs ficam fora da TV aberta

As nove etapas que não terão transmissão pela TV Globo em 2026 serão exibidas apenas nos canais pagos, como o Sportv, e no streaming do Grupo Globo:

GP da China
GP do Bahrein
GP da Arábia Saudita
GP de Miami
GP do Canadá
GP do Azerbaijão
GP dos Estados Unidos (Austin)
GP do México
GP do Catar

Os Grandes Prêmios também serão transmitidos pelo streaming oficial da Fórmula 1, F1TV. É necessária uma assinatura para acessar a cobertura ao vivo.

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