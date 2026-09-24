Setembro Amarelo e NR-1 impulsionam campanhas de saúde mental

Os riscos psicossociais assumiram papel central no ambiente corporativo com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), promovida pela Portaria nº 1.419/2024 do Ministério do Trabalho e Emprego. A diretriz exige que as empresas identifiquem e gerenciem fatores como estresse, assédio moral, carga mental excessiva e conflitos interpessoais dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

A discussão ganha ainda mais destaque neste mês, marcado pelo Setembro Amarelo, dedicado à proteção da saúde mental e à prevenção do suicídio.

A mudança ocorre em um cenário de crescimento dos afastamentos relacionados à saúde mental. Segundo o Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 2024, alta de 67% em relação ao ano anterior e o maior número da série histórica. Ansiedade e depressão lideraram as estatísticas.

Várias empresas e instituições já mantêm programas para identificar riscos e dar apoio aos colaboradores. Confira 10:

1. Calia trata a saúde mental como parte da cultura corporativa

A Calia, agência de publicidade da FSB Holding, mantém há mais de quatro anos o Calia Corpo & Mente (CCM), programa de qualidade de vida que trata o cuidado psicossocial como parte da cultura da empresa, e não apenas como resposta a uma exigência legal.

Estruturado nos pilares “Cuidando do Corpo”, “Cuidando da Mente” e “Interconexão entre Corpo e Mente”, o programa reúne iniciativas como o Projeto Cápsula, de apoio psicológico e psicanalítico individual e confidencial, o Clube de Leitura, campanhas de conscientização e combate ao assédio, treinamentos de compliance e um Canal de Ética gerido por empresa independente.

Neste mês, dentro do treinamento de Comunicação Não Violenta, a especialista Marie Bèndelac, criadora do Método Conecta21, conduziu um workshop de comunicação empática para o time.

A agência também mantém um programa de massagens antiestresse. “Cuidar das pessoas não é uma obrigação legal, é um princípio ético e estratégico”, afirma Dolores Martins, diretora administrativa e financeira da Calia.

2. Santeria leva acolhimento e escuta à Faria Lima

A Santeria, produtora audiovisual da FSB Holding, integra o cuidado com a saúde mental na rotina de seus colaboradores e estende a iniciativa ao público externo.

Internamente, a produtora oferece sessões presenciais de terapia individual com um profissional que atende periodicamente no escritório.

No Setembro Amarelo, a produtora vai realizar uma ação na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo, no dia 28.

Um grupo de 30 colaboradores voluntários, sob a liderança do diretor Rafael Damy, vai distribuir bombons com mensagens de afeto e se colocar à disposição para conversar e oferecer acolhimento.

“Entendemos que a rotina acelerada muitas vezes impede o olhar para a própria saúde emocional, e pequenas atitudes conjuntas podem gerar um impacto genuíno”, afirma o diretor.

A iniciativa faz parte do projeto permanente Santeria em Ação, que realiza intervenções sociais mensais direcionadas a diferentes causas e públicos.

3. Syngenta oferece suporte emocional a funcionários e familiares

A Syngenta disponibiliza o Programa de Assistência ao Empregado (EAP), benefício gratuito e confidencial que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

O serviço é estendido aos familiares que residem no mesmo domicílio e oferece apoio psicológico, social e orientação jurídica, com triagem para atendimentos imediatos ou consultas programadas.

Desde 2024, a empresa realiza também o Censo de Bem-Estar e Saúde Mental, iniciativa voluntária do programa #EuMeCuido+.

Conduzido em parceria com uma consultoria externa, o levantamento busca identificar fatores que impactam o cotidiano corporativo e orientar novas ações nos pilares de saúde mental, física, financeira e social.

4. Unipar reforça prevenção e bem-estar com programa contínuo

A Unipar mantém uma estrutura permanente de apoio à saúde mental e ao bem-estar dos colaboradores e seus familiares.

A principal iniciativa é o Programa Equilibre, uma rede integrada de cuidado que contempla as dimensões física, emocional, social e financeira.

Entre os recursos disponíveis está o Canal Equilibre, que oferece acolhimento e orientação psicológica 24 horas por dia, por meio de canais remotos e, quando necessário, atendimento presencial.

A companhia também mantém as Salas Equilibre em suas unidades e escritórios, espaços de pausa e descompressão equipados com cadeiras de massagem e serviço de massoterapia.

Pelo segundo ano consecutivo, a Unipar conquistou a certificação Great People Mental Health, com 80 pontos no Índice de Bem-Estar.

A estrutura é complementada por uma agenda contínua de palestras, rodas de conversa e ações de conscientização, que reforçam a prevenção e ampliam o acesso ao cuidado ao longo de todo o ano.

5. Motiva forma colaboradores como socorristas em saúde mental

A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, já capacitou 500 colaboradores como socorristas em saúde mental e recebeu mais de 1,5 mil inscrições para a formação.

A meta é preparar 1,6 mil profissionais, o equivalente a 10% dos cerca de 16 mil funcionários da companhia, até o fim de 2026.

A iniciativa faz parte do pilar de Saúde Mental do Programa Viva Bem.

Conduzido por psicólogos, o curso tem oito horas de duração e aborda segurança psicológica, comunicação não violenta, escuta ativa, identificação de sinais de ansiedade, depressão e uso de substâncias, acolhimento em crises e encaminhamento para atendimento especializado.

Os socorristas atuam como primeiro nível de apoio, ampliando a rede de cuidado para outros colaboradores, familiares e clientes que utilizam os serviços oferecidos pela Motiva.

6. Academia da Família amplia diálogo sobre saúde mental no Porto Seguro

No Colégio Visconde de Porto Seguro, o cuidado com a saúde mental envolve alunos, famílias e educadores ao longo de todo o ano.

Criada em 2025, a Academia da Família promove encontros, palestras, workshops e conteúdos sobre educação parental, desenvolvimento socioemocional e questões que atravessam a infância e a adolescência.

Em seu segundo ano, a iniciativa passou a oferecer formações sobre saúde mental, comunicação não violenta e mindfulness também aos educadores.

Para os estudantes, os conteúdos abordam inteligência socioemocional, uso consciente das mídias digitais e estratégias de regulação emocional.

Já as famílias participam de discussões sobre segurança digital, ansiedade, alta performance, vínculos familiares e equilíbrio emocional.

7. Convivência ética é disciplina na Escola Internacional de Alphaville

Na Escola Internacional de Alphaville (EIA), em Barueri (SP), a convivência é tratada como uma competência que também precisa ser ensinada.

A disciplina de Convivência Ética está presente da Educação Infantil ao Ensino Médio e os alunos são incentivados a construir relações respeitosas, lidar com conflitos de maneira construtiva e tomar decisões pautadas por princípios éticos e pelo respeito às diferenças.

As atividades são adaptadas às diferentes faixas etárias, desenvolvendo competências socioemocionais como empatia, escuta ativa, cooperação, responsabilidade, autocontrole e resolução pacífica de conflitos.

“A proposta também atua de forma preventiva no enfrentamento ao bullying e incentiva o protagonismo dos estudantes na construção de um ambiente escolar acolhedor e colaborativo”, afirma Bruna Beatriz Donnarumma, coordenadora pedagógica da EIA.

8. Avenues combina acompanhamento individual e educação para o bem-estar

Na Avenues São Paulo, o acompanhamento da saúde mental integra a estrutura permanente de suporte aos estudantes.

O Student Success Team reúne conselheiros, psicólogos e especialistas em aprendizagem para oferecer apoio individualizado em questões acadêmicas e socioemocionais, em parceria com professores e famílias.

Entre o 6º e o 12º ano, os alunos também contam com o Deans Program, que oferece orientação durante diferentes momentos da trajetória escolar, especialmente em períodos de transição.

A instituição mantém ainda o Wellness and Movement (WAM), programa que aborda saúde física e mental, nutrição, movimento e mindfulness na rotina pedagógica.

9. Viveo oferece atendimento psicológico e psiquiátrico

A Viveo oferece atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito por meio da plataforma Conexa para apoiar mais de 6 mil colaboradores diretos.

Como parte da programação do Setembro Amarelo, a companhia realizou palestra online sobre saúde mental, com foco na importância da escuta, do acolhimento e do fortalecimento de vínculos no ambiente de trabalho.

10. Estado de São Paulo amplia acesso ao acolhimento psicossocial

A Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo mantém iniciativas itinerantes para ampliar o acesso à escuta e ao acolhimento psicossocial.

O Ônibus SP Por Todas oferece atendimento gratuito com psicólogos e assistentes sociais, além de orientações e encaminhamentos à rede de proteção.

Já o Circuito Integrado de Proteção às Mulheres reúne acolhimento psicossocial, avaliação de risco, registro de ocorrência, orientação jurídica e acesso aos órgãos do sistema de Justiça.

Os serviços são voltados especialmente a mulheres em situação de violência e vulnerabilidade.