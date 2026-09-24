NBA 'assustada' com GTA 6? Astro da liga prevê queda no rendimento quando jogo for lançado

RESUMO | O pivô Steven Adams, do Houston Rockets, entrou na onda de expectativa pelo lançamento de GTA 6 e brincou que a chegada do jogo em novembro causará uma queda temporária no rendimento, nos treinos e no desempenho de toda a NBA.

Que o lançamento de GTA 6 vai parar o mundo do entretenimento não é novidade para ninguém, mas o impacto do aguardado título da Rockstar Games já começou a render previsões inusitadas nos bastidores do esporte profissional. Com a chegada do jogo programada para o próximo dia 19 de novembro, estimativas nos Estados Unidos já apontam para perdas milionárias em empresas devido à queda na produção no trabalho. No entanto, o fenômeno cultural também deve atingir em cheio o universo esportivo — e quem garante isso é uma voz de peso de dentro das quadras: Steven Adams, pivô do Houston Rockets.

Conhecido por seu bom humor característico e respostas irreverentes em entrevistas, o neozelandês não hesitou em alertar sobre o reflexo que o game terá no cotidiano das franquias norte-americanas: "Eu diria que deveriam se preparar para novembro. O rendimento da liga, em toda a liga, vai ser afetado porque o GTA vai ser lançado, então olhem para a NFL, olhem para todas as ligas e observem como elas vão despencar apenas durante o mês de novembro", ironizou a estrela da NBA, em reportagem publicado pelo Marca.

Um "prejuízo" temporário e recuperação em dezembro

Apesar do tom bem-humorado de "apocalipse esportivo" provocado pelo vício em videogames — setor de consumo muito popular entre os atletas profissionais devido à rotina de viagens e concentrações —, Steven Adams garantiu que a crise produtiva será passageira e deve se normalizar logo no mês seguinte:

"O rendimento vai cair, embora deva voltar a subir. A maioria dos rapazes, com sorte, terminará o jogo. O treinamento e os olheiros também vão ser horríveis apenas durante novembro, mas deve se recuperar em dezembro. Com sorte, deve ficar tudo bem", projetou o pivô, arrancando risos ao antecipar o desafio que comissões técnicas e gerências enfrentarão para manter o foco dos jogadores no início da temporada de outono.

Grand Theft Auto VI (GTA 6): data de lançamento, plataformas, preços e detalhes

O aguardado lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) consolidou-se como o evento cultural e tecnológico mais importante da indústria dos videogames na década. Desenvolvido pela Rockstar Games, o título marca o retorno à icônica e colorida cidade de Vice City, situada no estado fictício de Leonida — uma representação vibrante e detalhada da Flórida. Pela primeira vez na era 3D da franquia, a campanha principal apresenta uma dupla de protagonistas inspirada na clássica dinâmica criminal de Bonnie e Clyde: Jason e Lucia, sendo esta última a primeira protagonista feminina jogável da história recente da série.

A Rockstar focou os primeiros esforços do jogo exclusivamente nos consoles de última geração, sendo lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Seguindo o padrão histórico da desenvolvedora (visto anteriormente em GTA V e Red Dead Redemption 2), a versão para computadores (PC) ficou de fora da janela inicial de estreia, devendo ser lançada posteriormente no mercado.

Custos e edições no mercado brasileiro

Com a adoção do patamar de preços global estabelecido pela Take-Two Interactive para a atual geração de consoles, o impacto no bolso dos jogadores brasileiros reflete os novos tetos da indústria de grande porte (AAA):

Edição Base (Standard): Comercializada nas lojas oficiais digitais (PlayStation Store e Microsoft Store) em uma faixa que varia entre R$ 349,90 e R$ 399,90.

Comercializada nas lojas oficiais digitais (PlayStation Store e Microsoft Store) em uma faixa que varia entre R$ 349,90 e R$ 399,90. Edições Especiais (Ultimate ou Premium): Versões voltadas para colecionadores e fãs do modo online — que incluem bônus de moeda virtual (Shark Cards) e vantagens exclusivas —, com preços que oscilam de R$ 499,90 a mais de R$ 600,00.

O que Steven Adams disse sobre o lançamento de GTA 6?

O pivô do Houston Rockets brincou que o desempenho de toda a NBA e de outras ligas esportivas vai "despencar" em novembro devido ao vício dos atletas no novo jogo.

Quando o GTA 6 será lançado?

O lançamento mundial do título da Rockstar Games está programado para o dia 19 de novembro.

Por que o esporte seria afetado pelo jogo?

Jogadores profissionais de basquete e futebol americano são conhecidos por consumirem muitos videogames em seus tempos livres, concentrações e viagens.

A queda de rendimento será permanente segundo o jogador?

Não. Adams ironizou que o impacto durará apenas durante o mês de novembro, normalizando-se em dezembro assim que os atletas terminarem o game.