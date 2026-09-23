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Fórmula 1 2027: quais serão as principais mudanças no campeonato?

Reunião da Comissão de Fórmula 1 definiu ajustes nos regulamentos desportivos e financeiros, incluindo a redução na distância das provas e a alteração no limite de duração das etapas a partir de 2027

Fórmula 1 em 2027: regras de provas e câmbio sofrem mudanças (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Fórmula 1 em 2027: regras de provas e câmbio sofrem mudanças (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07h59.

Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 10h47.

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RESUMO | A Comissão de Fórmula 1 definiu na segunda-feira, 21, mudanças regulatórias para 2027, como a redução das corridas de 305 km para 290 km e o fim do limite total de três horas. As medidas ainda dependem da aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

A terceira reunião da Comissão de Fórmula 1 2026 aconteceu na última segunda-feira, 21, nos escritórios da FIA, em Londres. O encontro foi presidido pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, e Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Entre os principais tópicos da reunião estava a alteração de alguns pontos nos Regulamentos Desportivos e Financeiros para a temporada de 2026. Foram debatidos també mudanças que entrarão em vigor a partir de 2027.

Quais serão as mudanças da Fórmula 1 para 2027?

Entre as principais alterações está a distância das corridas. Com os aperfeiçoamentos previstos para o regulamento das Unidades de Potência (PTU) do próximo ano, a distância total das provas será reduzida de 305 km para 290 km.

Na prática, essa mudança é responsável pela redução de, aproximadamente, duas ou três voltas por corrida.

Novo limite para corridas

Durante a reunião, a Comissão também definiu algumas alterações em relação à provas interrompidas por chuva ou outros fatores. A partir de 2027, será estabelecido um horário limite para o encerramento das atividades em pista.

A atual limitação de três horas de duração total da prova será retirada, enquanto o limite de duas horas de corrida efetiva continua valendo.

De acordo com a Comissão, as alterações buscam aumentar as chances de os espectadores acompanharem uma corrida completa, mesmo com interrupções. Além de permitir maior flexibilidade para a extensão das sessões de treinos livres que precisarem ser interrompidas.

Alterações nas caixas de câmbio

Outra mudança aprovada pela Comissão envolve a homologação das caixas de câmbio para 2027. Após consultar o grupo de trabalho dos fabricantes e uma recomendação do Comitê Consultivo Esportivo, foi definido que essa exigência será removida.

A partir disso, os fornecedores terão maior liberdade para desenvolver as caixas de câmbio para a temporada de 2027 da Fórmula 1.

É importante notar que todas as mudanças regulamentares ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (WMSC) antes de entrarem oficialmente em vigor.

Quais mudanças estão previstas para a Fórmula 1 em 2027?

A Comissão de Fórmula 1 definiu a redução da distância das corridas, novas regras de duração para provas interrompidas e o fim da exigência de homologação das caixas de câmbio.

Qual será a distância das corridas de Fórmula 1 em 2027?

A distância total das corridas será reduzida de 305 km para 290 km, o equivalente a cerca de duas ou três voltas a menos por prova.

Qual será o novo limite de duração das corridas de Fórmula 1?

O limite total de três horas será substituído por um horário específico para o encerramento das atividades em pista. O limite de duas horas de corrida efetiva continuará em vigor.

Por que a Fórmula 1 decidiu alterar o limite das corridas?

Segundo a Comissão de Fórmula 1, a mudança busca ampliar as chances de o público acompanhar uma corrida completa, mesmo após interrupções por chuva ou outros fatores.

O que muda na homologação das caixas de câmbio em 2027?

A exigência de homologação das caixas de câmbio será removida, o que dará aos fornecedores maior liberdade para desenvolver os equipamentos da temporada de 2027.

As mudanças da Fórmula 1 para 2027 já estão confirmadas?

As alterações ainda precisam da aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA antes de entrarem oficialmente em vigor.

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