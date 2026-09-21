GP do Azerbaijão de Fórmula 1: quem são os maiores vencedores

RESUMO | O GP do Azerbaijão de Fórmula 1, realizado no veloz e desafiador circuito de rua de Baku, destaca-se no calendário por sua imprevisibilidade e por contar com Sergio Pérez e Max Verstappen como os únicos pilotos com múltiplas vitórias na prova.

O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 consolidou-se como um dos eventos mais imprevisíveis do calendário mundial desde a sua estreia oficial em 2017. Disputado às margens do Mar Cáspio em um exigente traçado de rua que mistura trechos de alta velocidade e curvas estreitas na Cidade Velha de Baku, o circuito azeri costuma proporcionar corridas caóticas e cheias de surpresas.

Com contrato garantido para permanecer no calendário da categoria até pelo menos 2030, a etapa atrai a atenção de fãs e equipes não apenas pela engenharia do circuito, mas também pelo seleto grupo de vencedores que escreveram seus nomes na história da prova.

Ao longo das edições realizadas até o momento, apenas dois pilotos conseguiram repetir o feito de subir no degrau mais alto do pódio principal em Baku: o mexicano Sergio Pérez e o holandês Max Verstappen, ambos com duas vitórias cada. Pérez triunfou nos anos de 2021 e 2023 — ano em que também levou a melhor na corrida sprint —, enquanto Verstappen garantiu os triunfos nas edições de 2022 e 2025. Outros grandes nomes do automobilismo também deixaram sua marca ao vencer no circuito urbano, como Daniel Ricciardo (vencedor da primeira edição em 2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019) e o australiano Oscar Piastri, que venceu a prova em 2024. No panorama dos construtores, o domínio absoluto pertence à Red Bull Racing, que acumula cinco vitórias na pista azeri, seguida pela Mercedes com dois triunfos.

Por que o GP do Azerbaijão de F1 será disputado no sábado?

Diferente do tradicional calendário da Fórmula 1 em que as corridas acontecem aos domingos, a etapa de Baku na temporada de 2026 foi antecipada para o sábado, 26, por um motivo de respeito histórico e institucional. A alteração foi realizada após um pedido direto do promotor do evento e das autoridades governamentais do país, uma vez que o dia 27 de setembro marca o Dia da Memória do Azerbaijão.

A data é um momento de luto nacional em que os azeris prestam homenagens solenes aos militares e cidadãos que perderam a vida durante a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, conflito que eclodiu justamente em 27 de setembro de 2020. Para acomodar as homenagens oficiais e respeitar a solenidade do feriado, todo o cronograma do fim de semana foi adiantado em 24 horas, com a mídia na quarta-feira, treinos livres na quinta, classificação na sexta e a corrida oficial no sábado.

Os vencedores do GP do Azerbaijão

2017: Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-TAG Heuer)

Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-TAG Heuer) 2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes) 2019: Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes) 2021: Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda)

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda) 2022: Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT)

Max Verstappen (Red Bull Racing-RBPT) 2023: Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RBPT)

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RBPT) 2024: Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) 2025: Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT)

Onde assistir ao GP do Azerbaijão

Para o fim de semana do GP do Azerbaijão de 2026, a organização adotou um planejamento incomum a pedido de autoridades locais para acomodar datas comemorativas: as atividades na pista começam já na quinta-feira, 24, com os treinos livres, seguindo para a sessão de classificação na sexta-feira, 25, e a grande corrida realizada no sábado, 26, às 8h (horário de Brasília).

Além da Fórmula 1, o evento conta com a participação do brasileiro Gabriel Bortoleto (pela Audi) e uma etapa decisiva da Fórmula 2, que tem o brasileiro Rafael Câmara na briga direta pelo título da categoria de acesso.

Os fãs brasileiros poderão acompanhar todas as emoções da etapa ao vivo pelos canais SporTV, da plataforma Globoplay e pelo serviço de streaming oficial F1 TV Pro.

Programação do GP do Azerbaijão de F1 (Horário de Brasília)

Treino livre 1: Quinta-feira, às 05h30 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro)

Quinta-feira, às 05h30 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro) Treino livre 2: Quinta-feira, às 09h00 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro)

Quinta-feira, às 09h00 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro) Treino livre 3: Sexta-feira, às 05h30 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro)

Sexta-feira, às 05h30 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro) Classificação: Sexta-feira, às 09h00 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro)

Sexta-feira, às 09h00 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro) Corrida: Sábado, às 08h00 (SporTV / Globoplay / F1TV Pro)

Quem são os maiores vencedores do GP do Azerbaijão de Fórmula 1?

Sergio Pérez e Max Verstappen compartilham o recorde de maiores vencedores da prova, com duas vitórias cada.

Qual construtor tem mais vitórias em Baku?

A Red Bull Racing lidera com folga entre as equipes, somando cinco vitórias no circuito azeri.

Por que a corrida de 2026 será no sábado?

O evento foi movido para o sábado (26) a pedido do promotor local e de partes interessadas do governo para acomodar o feriado de Remembrance Day.

Onde assistir ao GP do Azerbaijão?

A transmissão oficial é feita pelo SporTV, Globoplay e pela plataforma de streaming F1 TV Pro.

Quais brasileiros estão em destaque no fim de semana em Baku?

Gabriel Bortoleto disputa a etapa pela Fórmula 1, enquanto Rafael Câmara compete nas provas decisivas da Fórmula 2.