GP do Azerbaijão da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

RESUMO | O GP do Azerbaijão de Fórmula 1 será disputado no sábado, 26 de setembro de 2026, às 8h, após treinos na quinta-feira, 24, e classificação na sexta-feira, 25. Todas as sessões terão transmissão do SporTV3 e da F1 TV, enquanto a Fórmula 2 também correrá no circuito de Baku.

Após um fim de semana de folga, a Fórmula 1 segue na rota europeia para mais um fim de semana, porém, com um planejamento um pouco diferente. A corrida principal do GP do Azerbaijão acontece no próximo sábado, 26.

A etapa de Baku do Campeonato Mundial da Fórmula 1 começa nesta quinta-feira, 24, com duas sessões de treino livre, seguidas pela classificação na sexta-feira, 25. O fim de semana é encerrado um dia antes do que o normal, no sábado.

Além da F1, a Fórmula 2, categoria de base do automobilismo, também corre no traçado de Baku com uma sprint e duas provas principais.

Como está o campeonato?

Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, segue como líder do campeonato, com uma vantagem de 81 pontos sobre seu colega George Russell, com oito vitórias na conta.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, terminou em 13º no Grande Prêmio da Espanha e está na 14ª colocação do campeonato, com apenas 10 pontos.

Já na Fórmula 2, a etapa de Baku deve ser decisiva para o título. Rafael Câmara, piloto brasileiro, está em segundo lugar e apenas sete pontos atrás de Nikola Tsolov, atual líder do campeonato.

Onde assistir ao GP do Azerbaijão?

O GP do Azerbaijão de 2026 terá todas as suas sessões transmitidas no SporTV3, além da F1 TV.

Confira a programação do GP do Azerbaijão:

Quinta-feira, 24 de setembro

TL1 – 05h30

TL2 – 09h00

Sexta-feira, 25 de setembro

TL3 – 05h30

Classificação – 09h00

Sábado, 26 de setembro

Corrida – 08h00

Quando será o GP do Azerbaijão de Fórmula 1?

O GP do Azerbaijão será disputado no sábado, 26 de setembro de 2026, às 8h. O fim de semana de Fórmula 1 em Baku terminará um dia antes do formato habitual.

Quais são os horários do GP do Azerbaijão de 2026?

Os dois primeiros treinos livres serão realizados na quinta-feira, 24, às 5h30 e às 9h. Na sexta-feira, 25, o terceiro treino começará às 5h30 e a classificação, às 9h; a corrida será no sábado, 26, às 8h.

Onde assistir ao GP do Azerbaijão de 2026?

Todas as sessões do GP do Azerbaijão terão transmissão do SporTV3 e da F1 TV.

Como está a classificação da Fórmula 1 antes do GP do Azerbaijão?

Andrea Kimi Antonelli lidera o campeonato com oito vitórias e 81 pontos de vantagem sobre George Russell. Gabriel Bortoleto ocupa a 14ª posição, com 10 pontos, após terminar o GP da Espanha em 13º lugar.

A Fórmula 2 também correrá no Azerbaijão?

Sim. A Fórmula 2 disputará uma corrida sprint e duas provas principais no circuito de Baku.

Como está a disputa pelo título da Fórmula 2?

Nikola Tsolov lidera o campeonato da Fórmula 2. Rafael Câmara aparece em segundo lugar, apenas sete pontos atrás do líder antes da etapa de Baku.