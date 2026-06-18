Estádio de Monterrey: conheça a arena da Copa do Mundo 2026 no México

O Estádio de Monterrey, no México, é uma das arenas escolhidas para receber jogos da Copa do Mundo de 2026.

Localizado no município de Guadalupe, em Nuevo León, o palco chama a atenção pela vista para a montanha Cerro de la Silla e pelas medidas de sustentabilidade adotadas em sua construção e operação.

A arena recebeu seu primeiro compromisso no Mundial no domingo, 14, no confronto entre Suécia e Tunísia, pelo Grupo F. Ao todo, o estádio será palco de quatro partidas, incluindo um duelo da fase eliminatória.

Com capacidade oficial de 51.243 torcedores durante o torneio, o estádio é conhecido fora da Copa como Estádio BBVA e também ganhou o apelido de El Gigante de Acero, ou “O Gigante de Aço”, em português.

Estádio de Monterrey tem vista para o Cerro de la Silla

Inaugurado em agosto de 2015, o Estádio de Monterrey foi projetado para integrar sua arquitetura à paisagem montanhosa da cidade. A cobertura é assimétrica e mais baixa no lado voltado para o Cerro de la Silla, permitindo que os torcedores observem a montanha de dentro das arquibancadas.

A arena foi concebida pelos escritórios de arquitetura Populous e VFO Arquitetos. Sua construção custou aproximadamente US$ 200 milhões, valor equivalente atualmente a mais de R$ 1 bilhão.

Fora do período da Copa do Mundo, o estádio comporta cerca de 53,5 mil espectadores e recebe as partidas do C.F. Monterrey pela Liga MX.

Por que o estádio é referência em sustentabilidade?

O Estádio de Monterrey foi o primeiro das Américas a conquistar a certificação prata do Leadership in Energy & Environmental Design (LEED).

O projeto inclui medidas voltadas à eficiência no consumo de energia e água, à gestão de resíduos, à mobilidade e à qualidade do ambiente interno.

A arquitetura também aproveita os ventos predominantes da região para favorecer a circulação natural do ar. A solução reduz a necessidade de sistemas mecânicos de resfriamento e, consequentemente, o consumo de energia.

Para receber a Copa do Mundo de 2026, a arena passou por intervenções como a instalação de um gramado híbrido, a ampliação da área destinada à imprensa e a construção de novas suítes e espaços VIP.

Quais jogos da Copa do Mundo serão disputados em Monterrey?

O Estádio de Monterrey receberá três partidas da fase de grupos e uma da primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

Suécia x Tunísia — domingo, 14 de junho, pelo Grupo F

— domingo, 14 de junho, pelo Grupo F Tunísia x Japão — sábado, 20 de junho, pelo Grupo F

— sábado, 20 de junho, pelo Grupo F África do Sul x Coreia do Sul — quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo A

— quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo A Vencedor do Grupo F x segundo colocado do Grupo C — segunda-feira, 29 de junho

Estádio já recebeu final internacional e grandes shows

Além das partidas do Monterrey, o estádio recebeu oito jogos do Concacaf W Championship de 2022. Entre eles esteve a final vencida pelos Estados Unidos por 1 a 0 sobre o Canadá.

A arena também foi palco de apresentações de artistas internacionais, como Coldplay e Justin Bieber.

Monterrey tem forte tradição no futebol mexicano

Monterrey é a capital de Nuevo León, no nordeste do México, e fica a aproximadamente 220 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Sua região metropolitana tem cerca de 5,3 milhões de habitantes.

Conhecida como a capital industrial mexicana, a cidade é cercada pela cadeia de montanhas Sierra Madre Oriental. Uma de suas principais atrações é justamente o Cerro de la Silla, cujo ponto mais alto, o Pico Norte, oferece uma vista panorâmica da região.

O futebol ocupa espaço importante na cultura local. A cidade abriga dois dos clubes e das torcidas mais relevantes do país: C.F. Monterrey e Tigres UANL. O confronto entre as equipes é chamado de Clásico Regiomontano.

Monterrey também já foi uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 1986. Quatro décadas depois, volta a receber o torneio em uma arena moderna, marcada pela integração entre arquitetura, sustentabilidade e a paisagem natural mexicana.

Maior Copa da história

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções, 104 partidas e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, 16 estádios receberão jogos do Mundial entre junho e julho de 2026.