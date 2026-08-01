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Queda de avião com turistas deixa ao menos 13 mortos Peru

Aeronave caiu logo após decolar de Pisco para um voo turístico sobre as Linhas de Nazca

Linhas de Nazca, no Peru (Martin Bernetti/AFP)

Linhas de Nazca, no Peru (Martin Bernetti/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 17h45.

Última atualização em 1 de agosto de 2026 às 17h55.

Pelo menos 13 pessoas morreram neste sábado, 1, após a queda de um avião de pequeno porte que transportava turistas para um sobrevoo das Linhas de Nazca, um dos principais patrimônios arqueológicos do Peru. A informação foi confirmada pela polícia local.

O acidente ocorreu pouco depois das 13h no horário local (15h em Brasília), logo após a decolagem do aeroporto de Pisco, cidade localizada a cerca de 240 quilômetros ao sul de Lima.

Segundo o major Jorge Andrade, da polícia peruana, as vítimas são 11 passageiros e dois tripulantes. "Pela gravidade do acidente, não há sobreviventes", afirmou o oficial à imprensa. Até a última atualização, equipes de resgate haviam recuperado quatro corpos. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas nem as possíveis causas da queda.

O aeroporto de Pisco é um dos principais pontos de partida para voos turísticos sobre as Linhas de Nazca, conjunto de geoglifos milenares reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco e um dos destinos mais visitados do país.

O acidente se soma a outros episódios semelhantes na região. Em 2022, a queda de uma aeronave utilizada em voos turísticos deixou sete mortos. Em 2010, um avião da companhia AirNasca caiu após um sobrevoo das Linhas de Nazca, matando quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos.

*Com informações da AFP

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