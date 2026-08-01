Queda de avião com turistas deixa ao menos 13 mortos Peru

Pelo menos 13 pessoas morreram neste sábado, 1, após a queda de um avião de pequeno porte que transportava turistas para um sobrevoo das Linhas de Nazca, um dos principais patrimônios arqueológicos do Peru. A informação foi confirmada pela polícia local.

O acidente ocorreu pouco depois das 13h no horário local (15h em Brasília), logo após a decolagem do aeroporto de Pisco, cidade localizada a cerca de 240 quilômetros ao sul de Lima.

Segundo o major Jorge Andrade, da polícia peruana, as vítimas são 11 passageiros e dois tripulantes. "Pela gravidade do acidente, não há sobreviventes", afirmou o oficial à imprensa. Até a última atualização, equipes de resgate haviam recuperado quatro corpos. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas nem as possíveis causas da queda.

O aeroporto de Pisco é um dos principais pontos de partida para voos turísticos sobre as Linhas de Nazca, conjunto de geoglifos milenares reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco e um dos destinos mais visitados do país.

O acidente se soma a outros episódios semelhantes na região. Em 2022, a queda de uma aeronave utilizada em voos turísticos deixou sete mortos. Em 2010, um avião da companhia AirNasca caiu após um sobrevoo das Linhas de Nazca, matando quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos.

*Com informações da AFP