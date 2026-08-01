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João Campos oficializa candidatura ao governo de Pernambuco

Ex-prefeito do Recife enfrentará Raquel Lyra na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas; Marília Arraes concorrerá ao Senado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 20h41.

Última atualização em 1 de agosto de 2026 às 20h41.

O PSB oficializou neste sábado, 1º, a candidatura do ex-prefeito do Recife João Campos ao governo de Pernambuco durante convenção da Frente Popular realizada no Clube Internacional, na capital pernambucana.

João Campos disputará pela primeira vez o comando do estado e terá como principal adversária a governadora Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição. A chapa também será composta por Carlos Costa (Republicanos) como candidato a vice-governador e pelos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), que tenta renovar o mandato.

O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que declarou apoio ao candidato e elogiou sua trajetória política.

Durante o discurso, João Campos afirmou que pretende ampliar as políticas implementadas ao longo de sua trajetória pública e disse que sua candidatura atende a um "chamado do povo de Pernambuco". O ex-prefeito também destacou que está alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pediu mobilização dos apoiadores durante a campanha.

Ao lado de outras lideranças da Frente Popular, ele também relembrou o legado do pai, o ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014, e afirmou que pretende recolocar "o povo no Palácio do Governo".

A convenção também marcou a oficialização da candidatura de Marília Arraes ao Senado. A definição encerra meses de negociações sobre a composição da chapa, que chegou a reunir diferentes pré-candidatos à vaga.

Durante o evento, Marília afirmou que a aliança representa o grupo político ligado ao presidente Lula e defendeu a união entre os partidos da base aliada em Pernambuco.

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