Datafolha: Flamengo continua com a maior torcida do Brasil; veja o ranking

O Flamengo segue como o clube com a maior torcida do Brasil. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º, mostra que 22% dos brasileiros declaram torcer pelo time carioca, que não só manteve a liderança da série histórica iniciada em 1993 como aumentou a distância para o segundo colocado, o Corinthians, com 14%.

O levantamento também mostra que 22% dos entrevistados afirmaram não torcer para nenhuma equipe, proporção que sobe para 29% entre as mulheres e cai para 13% entre os homens.

Flamengo domina nas regiões do país

Fora do eixo Rio-São Paulo, a força da torcida rubro-negra é ainda mais evidente. No Nordeste, o clube tem 29% da preferência dos entrevistados, e nas regiões Centro-Oeste e Norte esse índice sobe para 34%.

O cenário muda no Sudeste, onde o Corinthians lidera numericamente com 20%, contra 16% do Flamengo — diferença que, considerando a margem de erro de três pontos percentuais, é um empate técnico. São Paulo (10%), Palmeiras (9%) e Cruzeiro (8%) completam as primeiras posições na região.

Já no Sul, quem lidera são times gaúchos: Grêmio aparece com 20% e Internacional com 15%. O Flamengo fica em terceiro lugar na região, com 11%, seguido por Corinthians (9%), Palmeiras (7%) e Athletico-PR (4%).

Liderança entre homens e mulheres

O Flamengo também é o time preferido nos dois recortes de gênero pesquisados. Entre os homens, tem 24% da preferência, à frente de Corinthians (15%), Palmeiras (8%) e São Paulo (7%). Entre as mulheres, soma 20%, seguido por Corinthians (13%), Palmeiras (6%) e São Paulo (5%).

Vantagem construída ao longo de décadas

A distância do Flamengo para o Corinthians se consolidou ao longo dos mais de 30 anos da série histórica do Datafolha. Em 1993, o clube carioca tinha 17% da preferência nacional contra 10% do time paulista.

Depois de um período de equilíbrio, que culminou em empate técnico de 16% a 16% em 2012, o Rubro-Negro voltou a abrir vantagem nas edições seguintes: 18% a 14% em 2014, 18% a 14% em 2018, 20% a 14% em 2019, 21% a 15% em 2023, 19% a 14% em 2024 e, agora, 22% a 14%.

Ranking completo das maiores torcidas

Flamengo — 22%

Corinthians — 14%

Palmeiras — 7%

São Paulo — 6%

Cruzeiro — 4%

Vasco — 3%

Grêmio — 3%

Seleção Brasileira — 2%

Atlético-MG — 2%

Internacional — 2%

Santos — 2%

Fluminense — 2%

Bahia — 1%

Botafogo — 1%

Vitória — 1%

Athletico-PR — 1%

Sport — 1%

Remo — 1%

Ficha técnica

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 139 municípios das cinco regiões do país, nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.