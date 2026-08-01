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Fase de grupos copa 2026

Datafolha: interesse dos brasileiros por futebol cai após a Copa de 2026

Pesquisa aponta aumento do desinteresse pelo futebol e revela diferenças entre homens, mulheres e níveis de escolaridade

Futebol: pesquisa mostra queda no interesse dos brasileiros pelo esporte após a Copa do Mundo de 2026. (Getty Images/Getty Images)

Futebol: pesquisa mostra queda no interesse dos brasileiros pelo esporte após a Copa do Mundo de 2026. (Getty Images/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 14h16.

O interesse dos brasileiros por futebol diminuiu desde a última pesquisa sobre o tema. Levantamento do Datafolha mostra que 64% da população afirma ter muito ou algum interesse pelo esporte, contra 72% registrados em 2023.

Já a parcela dos que dizem não ter nenhum interesse passou de 28% para 36%.

A pesquisa foi realizada nos dias 22 e 23 de julho com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O levantamento foi divulgado poucas semanas após o fim da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, na qual a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final pela Noruega.

Queda interrompe patamar registrado em 2023

Entre os entrevistados, 28% disseram ter muito interesse por futebol e 35% afirmaram ter algum interesse. Outros 36% responderam que não acompanham o esporte.

Na comparação com a pesquisa anterior, realizada entre julho e agosto de 2023, o percentual de interessados caiu oito pontos percentuais, enquanto o grupo sem interesse cresceu na mesma proporção.

Os resultados mostram que, apesar de o futebol seguir como o principal esporte do país, o interesse da população diminuiu nos últimos três anos.

Homens seguem mais interessados que mulheres

O levantamento mostra uma diferença significativa entre homens e mulheres. Entre os homens, 77% afirmam ter interesse em futebol, sendo 44% com muito interesse e 33% com algum interesse.

Entre as mulheres, esse percentual cai para 52%. Nesse grupo, apenas 14% dizem acompanhar o esporte com muito interesse, enquanto 38% afirmam ter algum interesse.

Escolaridade influencia interesse pelo esporte

A pesquisa também identificou diferenças conforme o nível de escolaridade. Entre pessoas com ensino fundamental, 49% demonstram interesse pelo futebol.

O índice sobe para 67% entre quem concluiu o ensino médio e chega a 75% entresee entrevistados com ensino superior.

Segundo o Datafolha, o levantamento ouviu brasileiros de todas as regiões do país e possui nível de confiança de 95%.

Foco agora é a Copa Feminina de 2027

Com o encerramento da Copa do Mundo masculina, a expectativa da CBF passa a ser a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A entidade aposta que o torneio poderá ampliar o interesse da população pelo futebol. Ao comentar a realização da competição, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que o Mundial será uma oportunidade para fortalecer o futebol feminino e deixar um legado para o esporte no país.

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