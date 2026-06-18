Copa do Mundo: conheça os jogadores batizados em homenagem a craques brasileiros

O futebol brasileiro é admirado e encanta os torcedores nos quatro cantos do planeta. Assim, a idolatria ultrapassa os limites das fronteiras e nossos craques servem de inspiração na hora de os amantes do futebol batizarem seus filhos.

Assim, na Copa do Mundo de 2026, há quatro jogadores que receberam nomes ou apelidos em homenagem a grandes jogadores brasileiros.

Egito

O caso mais inusitado é o do Egito, último rival do Brasil antes do Mundial. Os egípcios contam com dois jogadores que ganharam alcunhas em referência a dois nomes marcantes da história da Amarelinha.

O primeiro é o meio-campista Nabil Emad. Volante com perfil defensivo, passou a ser conhecido como "Dunga", por suas características em campo e pela admiração pelo jogador brasileiro. Porém, nascido em 1996, ele não chegou a ver o tetracampeonato da Seleção Brasileira, em 1994, capitaneada por Dunga.

O segundo caso da seleção egípcia é o de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, que ficou conhecido como Mostafa Zico, em homenagem a Zico. O atacante não chegou a ver o brasileiro jogar, mas, por influência do pai e de vídeos, surgiu a admiração pelo Galinho de Quintino.

Além disso, no final de 2025, o jogador egípcio viveu um momento curioso. Vestindo a camisa do Pyramids, ele enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, equipe em que o craque brasileiro é ídolo.

Vozinha

Um dos grandes personagens desta primeira rodada da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha foi batizado com um nome ligado ao futebol nacional: Josimar José Évora Dias, em homenagem ao lateral-direito Josimar, um dos destaque da Seleção na Copa de 1986.

O goleiro de Cabo Verde brilhou na estreia do país africano e conseguiu parar a poderosa Espanha, empatando em 0 a 0 e virou um dos principais assuntos durante este começo de torneio.

Apesar de ser conhecido por seu apelido, Vozinha nasceu em 1986, durante o Mundial do México, exatamente o mesmo pelo qual lateral Josimar se destacou.

Bacuna

Por fim, Juninho Bacuna, de Curaçao, tem seu nome em homenagem a Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco e do Lyon, da França. Ele confirmou a história após a derrota para a Alemanha.

“Meu nome foi dado em homenagem ao Pernambucano. Minha mãe é uma grande fã do Brasil, adorou o nome e me deu esse nome em homenagem. Leandro também, mas não sei se foi homenagem a algum outro jogador. Temos nomes lindos e agora temos que fazer jus”, afirmou o jogador à CazéTV.

O Leandro a que ele se refere é seu irmão, Leandro Bacuna, que também defende a seleção de Curaçao. Ambos nasceram na Holanda, mas optaram por defender a seleção da América Central, país de origem de seus familiares.