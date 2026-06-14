Suécia x Tunísia: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo 2026

Suécia x Tunísia: seleções estreiam pelo Grupo F da Copa do Mundo 2026, que também conta com Holanda e Japão (Imagem gerada por IA/EXAME)
Repórter
Publicado em 14 de junho de 2026 às 05h34.
As seleções de Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo, 14, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026.
A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. O confronto marca a estreia das duas seleções no Mundial.
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, no streaming, e pelo SporTV, na TV.
O jogo começa às 23h do horário de Brasília neste domingo, 14.
Goleiros: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Zetterström.
Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt e Daniel Svensson.
Meio-campistas: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli.
Atacantes: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Gustaf Nilsson.
Goleiros: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen e Abdelmouhib Chamakh.
Defensores: Yan Valéry, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi, Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi e Mohamed Ben Hmida.
Meio-campistas: Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes, Ismaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud e Hannbial.
Atacantes: Elias Saäd, Khalil Ayari, Elias Achouri, Sebastian Tounekti, Hazem Mastouri, Firas Chawat e Rayan Elloumi.
A Suécia disputa sua 13ª Copa do Mundo e retorna ao torneio após ficar fora da edição de 2022. A seleção escandinava garantiu a classificação por meio da repescagem europeia depois de uma campanha difícil nas eliminatórias da UEFA.
A melhor campanha da Suécia em Copas do Mundo aconteceu em 1958, quando chegou à final jogando em casa. A seleção também terminou em terceiro lugar na edição de 1994, disputada nos Estados Unidos.
A Tunísia, por sua vez, disputa sua sétima Copa do Mundo e a terceira consecutiva. A equipe busca avançar pela primeira vez às fases eliminatórias do torneio.
Nas eliminatórias africanas, os tunisianos dominaram seu grupo e terminaram a campanha com 28 dos 30 pontos possíveis. A equipe também chamou atenção pela consistência defensiva, sem sofrer gols nas dez partidas da fase classificatória.
Em sua história nos Mundiais, a Tunísia nunca passou da fase de grupos. O principal feito da seleção aconteceu em 1978, quando se tornou a primeira equipe africana a vencer uma partida em Copas do Mundo ao derrotar o México por 3 a 1.