Esporte

Fase de grupos copa 2026

Suécia x Tunísia: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo 2026

Seleções estreiam no Grupo F da Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14, no El Gigante de Acero, em Monterrey

Suécia x Tunísia: seleções estreiam pelo Grupo F da Copa do Mundo 2026, que também conta com Holanda e Japão (Imagem gerada por IA/EXAME)

Suécia x Tunísia: seleções estreiam pelo Grupo F da Copa do Mundo 2026, que também conta com Holanda e Japão (Imagem gerada por IA/EXAME)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 05h34.

As seleções de Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo, 14, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026.

A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. O confronto marca a estreia das duas seleções no Mundial.

Onde assistir ao jogo Suécia x Tunísia hoje

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, no streaming, e pelo SporTV, na TV.

Que horas é o jogo Suécia x Tunísia hoje

O jogo começa às 23h do horário de Brasília neste domingo, 14.

Convocados para a Copa do Mundo 2026

Suécia

Goleiros: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Zetterström.

Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt e Daniel Svensson.

Meio-campistas: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli.

Atacantes: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Gustaf Nilsson.

Tunísia

Goleiros: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassen e Abdelmouhib Chamakh.

Defensores: Yan Valéry, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi, Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi e Mohamed Ben Hmida.

Meio-campistas: Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ouanes, Ismaël Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud e Hannbial.

Atacantes: Elias Saäd, Khalil Ayari, Elias Achouri, Sebastian Tounekti, Hazem Mastouri, Firas Chawat e Rayan Elloumi.

Histórico de Suécia e Tunísia

A Suécia disputa sua 13ª Copa do Mundo e retorna ao torneio após ficar fora da edição de 2022. A seleção escandinava garantiu a classificação por meio da repescagem europeia depois de uma campanha difícil nas eliminatórias da UEFA.

A melhor campanha da Suécia em Copas do Mundo aconteceu em 1958, quando chegou à final jogando em casa. A seleção também terminou em terceiro lugar na edição de 1994, disputada nos Estados Unidos.

A Tunísia, por sua vez, disputa sua sétima Copa do Mundo e a terceira consecutiva. A equipe busca avançar pela primeira vez às fases eliminatórias do torneio.

Nas eliminatórias africanas, os tunisianos dominaram seu grupo e terminaram a campanha com 28 dos 30 pontos possíveis. A equipe também chamou atenção pela consistência defensiva, sem sofrer gols nas dez partidas da fase classificatória.

Em sua história nos Mundiais, a Tunísia nunca passou da fase de grupos. O principal feito da seleção aconteceu em 1978, quando se tornou a primeira equipe africana a vencer uma partida em Copas do Mundo ao derrotar o México por 3 a 1.

Agenda do Grupo F

  • 14/06: Holanda x Japão (17h de Brasília)
  • 14/06: Suécia x Tunísia (23h de Brasília)
  • 20/06: Holanda x Suécia (14h de Brasília)
  • 21/06: Tunísia x Japão (1h de Brasília)
  • 25/06: Japão x Suécia (20h de Brasília)
  • 25/06: Tunísia x Holanda (20h de Brasília)
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