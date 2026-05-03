Esporte

Espanyol x Real Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da LaLiga

Se o Real Madrid não vencer o jogo desta 34ª rodada, o Barcelona garante o título ainda neste domingo

Vinicius Junior, do Real Madrid: time enfrenta o Espanyol neste domingo ((Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images))

Vinicius Junior, do Real Madrid: time enfrenta o Espanyol neste domingo ((Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images))

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10h40.

Espanyol e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 2, no RCDE Stadium, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).

O jogo pode ser decisivo na briga pelo título. Após vencer o Osasuna, o Barcelona chegou a 88 pontos na liderança, enquanto o Real Madrid soma 74. Ou seja, se não vencer neste domingo, o time pode ver o rival garantir o título com quatro rodadas de antecedência.

Como chegam Espanyol e Real Madrid?

O Real Madrid entra em campo pressionado para adiar a festa do rival. Em segundo lugar, a equipe precisa vencer para manter chances matemáticas de título.

O time comandado por Álvaro Arbeloa terá desfalques importantes. Militão passou por cirurgia após lesão no bíceps femoral e só deve voltar em outubro. Courtois, Carvajal, Güler, Rodrygo e Mbappé também estão no departamento médico, enquanto Ceballos cumpre suspensão.

Já o Espanyol vive momento delicado. A equipe ocupa a 12ª posição e não vence há 16 jogos. A última vitória foi em dezembro de 2025, contra o Athletic Bilbao.

Apesar de estar no meio da tabela, o clube ainda se preocupa com a zona de rebaixamento, já que apenas cinco pontos o separam do Sevilla, primeiro time dentro do Z-3.

Que horas assistir a Espanyol x Real Madrid?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 2.

Onde assistir a Espanyol x Real Madrid?

O jogo será transmitido no Disney+.

Prováveis escalações

Espanyol

Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Expósito, Terrats; Pere Milla e Roberto Fernández.

Real Madrid

Lunín; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinícius e Gonzalo García.

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