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Fase de grupos copa 2026

Brasil faz história com primeiro ouro no Mundial de ginástica rítmica; veja apresentação

Seleção alcançou a maior nota da temporada na final das cinco bolas e superou China e Bulgária

Seleção brasileira: time feminino celebra o ouro inédito no Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha (MeloGym/CBG)

Seleção brasileira: time feminino celebra o ouro inédito no Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha (MeloGym/CBG)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09h34.

Última atualização em 16 de agosto de 2026 às 09h40.

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O Brasil conquistou, neste domingo, 16, a primeira medalha de ouro de sua história no Mundial de Ginástica Rítmica. O título inédito veio na final do conjunto de cinco bolas, disputada em Frankfurt, na Alemanha.

Ao som de “Feeling Good”, de Michael Bublé, Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariane Gonçalves, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi completaram a apresentação sem erros.

A seleção brasileira recebeu 29.450 pontos, a maior nota registrada por um conjunto na temporada. O resultado marcou uma recuperação após a equipe avançar à decisão na oitava e última colocação, com 26.800 pontos.

A China, atual campeã olímpica, ficou com a prata, com 28.900 pontos, enquanto a Bulgária completou o pódio, com 28.400. A Espanha, que havia obtido a melhor nota na classificatória, terminou em quinto lugar, com 27.450.

Quantas medalhas o Brasil conquistou no Mundial de Ginástica Rítmica de 2026?

Com o título nas cinco bolas, o Brasil chegou a duas medalhas no Mundial de Ginástica Rítmica de 2026, um ouro e um bronze.

O primeiro pódio veio no sábado, 15, quando a seleção brasileira conquistou o bronze no conjunto geral. A prova soma as notas das séries simples e mista.

O Brasil terminou com 55.500 pontos, atrás da Espanha, campeã com 57.450, e do Japão, que levou a prata com 56.700. O resultado também garantiu ao país uma vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O ouro deste domingo ampliou uma trajetória iniciada no Mundial de 2025, realizado no Rio de Janeiro. Na ocasião, o conjunto brasileiro conquistou suas primeiras medalhas na história da competição, com duas pratas, uma no conjunto geral e outra na série mista.

O Brasil ainda disputa a final da série mista, com três arcos e dois pares de maças. Na classificatória, a equipe recebeu 28.700 pontos, a segunda maior nota entre os conjuntos.

Veja abaixo o vídeo da apresentação do Brasil:

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