Quanto custa completar o álbum da Copa 2026? Matemático estima gastos

A venda do álbum da Copa do Mundo 2026 começou nesta sexta-feira, 1, nas bancas, lotéricas e plataformas online.

A coleção, produzida pela Panini, é a maior da história, com 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas.

O álbum está disponível em quatro versões, com preços que vão de R$ 24,90 na edição brochura até R$ 359,90 na versão premium. Os pacotes custam R$ 7 e trazem sete figurinhas cada.

Além das bancas, o produto pode ser comprado no site oficial da editora e em plataformas como Amazon, Kabum, Daki, Shopper e iFood, além de redes como Carrefour e Americanas.

Qual é o custo mínimo para completar o álbum?

No cenário mais simples possível, em que nenhuma figurinha se repete, o cálculo é direto.

Cada figurinha custa R$ 1. Como o álbum tem 980 cromos, o gasto seria de R$ 980 apenas com os pacotes. Somando o álbum mais barato, o valor mínimo chega a R$ 1.004,90.

Na prática, quem já colou figurinha sabe que essa conta raramente fecha.

Quanto custa na prática

Para entender o custo real, a EXAME ouviu o professor Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Sem trocas, o gasto tende a crescer rapidamente por causa das repetições. À medida que o álbum se aproxima do fim, a chance de comprar pacotes com figurinhas já repetidas aumenta, o que obriga o colecionador a adquirir muito mais unidades para conseguir as últimas que faltam.

Segundo o professor, esse efeito explica a grande variação no custo total. “Se uma pessoa decide comprar as figurinhas, sem efetuar as trocas das figurinhas repetidas, essa pessoa gastaria em torno de R$ 7.300”, afirmou.

Ele acrescenta que a sorte também pesa nesse processo, o que amplia a diferença entre os casos. “Mas, caso essa pessoa tenha sorte, poderia gastar R$ 5 mil ou R$ 6 mil, e caso não tenha muita sorte, poderia gastar R$ 8 mil ou R$ 9 mil", diz o professor.

Trocar figurinhas reduz os custos

Quando entram as trocas, o valor cai de forma relevante. Em um grupo de 10 pessoas, cada participante gastaria, em média, cerca de R$ 630 com figurinhas repetidas, além dos R$ 980 necessários para completar o álbum, o que leva o total para perto de R$ 1,6 mil.

Com grupos maiores, o custo se aproxima ainda mais do mínimo teórico, segundo o professor da UFMG. Em uma rede com cerca de 100 pessoas trocando figurinhas, o gasto com repetidas pode cair para aproximadamente R$ 60, reduzindo o total para algo próximo de R$ 1.040 (sem considerar o preço do álbum).

"O custo médio pode ser muito próximo de R$ 980, desde que haja um grande número de pessoas que troquem figurinhas repetidas entre si", diz Nonato Costa.

Na etapa final, quando restam poucas figurinhas, a recomendação do professor é recorrer à compra direta com o fabricante. Mesmo com preço unitário mais alto, essa estratégia pode evitar gastos adicionais com deslocamento e tempo dedicado às trocas.