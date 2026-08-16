Arsenal x Manchester City: Haaland e brasileiros disputam a Supercopa da Inglaterra hoje

Arsenal x Manchester City: Erling Haaland antes da final da Supercopa da Inglaterra (Adrian Dennis / AFP)
Repórter
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11h01.
Os times do Arsenal e do Manchester City se enfrentam neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), na decisão da Supercopa da Inglaterra. O clássico será disputado no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.
A partida coloca frente a frente os campeões dos dois principais torneios nacionais da última temporada. O Arsenal garantiu a vaga após conquistar a Premier League de 2025/26, enquanto o Manchester City venceu a Copa da Inglaterra.
O confronto também marca a abertura oficial da temporada 2026/27 do futebol inglês.
O Arsenal terá os brasileiros Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães entre os titulares.
Do outro lado, o Manchester City contará com Erling Haaland no comando do ataque e fará a primeira partida oficial sob o comando do técnico Enzo Maresca.
A final da Supercopa da Inglaterra entre Arsenal e Manchester City terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+, pelo plano Premium.
O clássico entre Arsenal e Manchester City começa às 11h deste domingo, 16, pelo horário de Brasília.
O técnico Mikel Arteta escalou Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães como titulares. Capitão da equipe, Martin Ødegaard também começa jogando. Bukayo Saka e Viktor Gyökeres ficam no banco de reservas.
Arsenal: Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Mosquera e Calafiori; Lewis-Skelly, Bruno Guimarães e Ødegaard; Madueke, Tzolis e Havertz.
Reservas: Arrizabalaga, Hincapié, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Dowman, Saka e Gyökeres.
O técnico Enzo Maresca confirmou Haaland como titular. Elliot Anderson fará sua estreia pelo Manchester City, enquanto Rúben Dias será o capitão.
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Kovačić, Elliot Anderson e Foden; Semenyo, Doku e Haaland.
Reservas: Rulli, Guéhi, Marmoush, Cherki, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis.
O Arsenal conquistou a Supercopa da Inglaterra 17 vezes, considerando também títulos compartilhados. Apenas o Manchester United, com 21 taças, venceu mais edições.
O Manchester City disputou a competição em 16 ocasiões e foi campeão sete vezes. A conquista mais recente ocorreu em 2024, após um empate por 1 a 1 com o Manchester United e uma vitória nos pênaltis.
Arsenal e City já se enfrentaram três vezes pela Supercopa, sempre com vitória do Arsenal. O clube londrino ganhou por 4 a 0 em 1934, por 3 a 0 em 2014 e nos pênaltis em 2023, após empate por 1 a 1.