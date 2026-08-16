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Fase de grupos copa 2026

Arsenal x Manchester City: Haaland e brasileiros disputam a Supercopa da Inglaterra hoje

Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães são titulares no clássico da temporada inglesa

Arsenal x Manchester City: Erling Haaland antes da final da Supercopa da Inglaterra (Adrian Dennis / AFP)

Arsenal x Manchester City: Erling Haaland antes da final da Supercopa da Inglaterra (Adrian Dennis / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11h01.

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Os times do Arsenal e do Manchester City se enfrentam neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), na decisão da Supercopa da Inglaterra. O clássico será disputado no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

A partida coloca frente a frente os campeões dos dois principais torneios nacionais da última temporada. O Arsenal garantiu a vaga após conquistar a Premier League de 2025/26, enquanto o Manchester City venceu a Copa da Inglaterra.

O confronto também marca a abertura oficial da temporada 2026/27 do futebol inglês.

O Arsenal terá os brasileiros Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães entre os titulares.

Do outro lado, o Manchester City contará com Erling Haaland no comando do ataque e fará a primeira partida oficial sob o comando do técnico Enzo Maresca.

Onde assistir ao vivo a Arsenal x Manchester City?

A final da Supercopa da Inglaterra entre Arsenal e Manchester City terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+, pelo plano Premium.

Qual é o horário de Arsenal x Manchester City hoje?

O clássico entre Arsenal e Manchester City começa às 11h deste domingo, 16, pelo horário de Brasília.

Escalação do Arsenal contra o Manchester City

O técnico Mikel Arteta escalou Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães como titulares. Capitão da equipe, Martin Ødegaard também começa jogando. Bukayo Saka e Viktor Gyökeres ficam no banco de reservas.

Arsenal: Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Mosquera e Calafiori; Lewis-Skelly, Bruno Guimarães e Ødegaard; Madueke, Tzolis e Havertz.

Reservas: Arrizabalaga, Hincapié, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Dowman, Saka e Gyökeres.

Escalação do Manchester City contra o Arsenal

O técnico Enzo Maresca confirmou Haaland como titular. Elliot Anderson fará sua estreia pelo Manchester City, enquanto Rúben Dias será o capitão.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Kovačić, Elliot Anderson e Foden; Semenyo, Doku e Haaland.

Reservas: Rulli, Guéhi, Marmoush, Cherki, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis.

Quantos títulos Arsenal e Manchester City têm na Supercopa?

O Arsenal conquistou a Supercopa da Inglaterra 17 vezes, considerando também títulos compartilhados. Apenas o Manchester United, com 21 taças, venceu mais edições.

O Manchester City disputou a competição em 16 ocasiões e foi campeão sete vezes. A conquista mais recente ocorreu em 2024, após um empate por 1 a 1 com o Manchester United e uma vitória nos pênaltis.

Arsenal e City já se enfrentaram três vezes pela Supercopa, sempre com vitória do Arsenal. O clube londrino ganhou por 4 a 0 em 1934, por 3 a 0 em 2014 e nos pênaltis em 2023, após empate por 1 a 1.

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