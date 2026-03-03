Rodrygo sofre lesão e está fora da Copa do Mundo

O atacante da seleção brasileira Rodrygo está fora da Copa do Mundo 2026. O jogador sentiu dores no joelho direito durante a partida entre Real Madrid e Getafe na segunda-feira. O Real perdeu para o Getafe por 2 a 1.

Nesta terça-feira, o clube merengue divulgou uma nota confirmando a lesão. Após exames, foram constatados rompimentos no ligamento cruzado anterior do joelho direito e no menisco.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita", escreveu o clube.

A lesão sofrida por Rodrygo é uma das mais graves no futebol. A recuperação pode levar entre seis e 12 meses. Por isso, o atacante não integrará a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho de 2026.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se solidarizou com o jogador:

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026

Antes do duelo desta segunda, o jogador já havia ficado afastado por um mês devido a uma tendinite.

Aos 25 anos, Rodrygo foi titular nas últimas partidas da Seleção. Sua cirurgia ainda não foi marcada.