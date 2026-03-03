Esporte

Rodrygo sofre lesão e está fora da Copa do Mundo

Atacante do Real Madrid rompeu o ligamento do joelho direito

Rodrygo: jogador rompeu ligamento do menisco direito (Diego Souto/Getty Images)

Rodrygo: jogador rompeu ligamento do menisco direito (Diego Souto/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de março de 2026 às 13h44.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O atacante da seleção brasileira Rodrygo está fora da Copa do Mundo 2026. O jogador sentiu dores no joelho direito durante a partida entre Real Madrid e Getafe na segunda-feira. O Real perdeu para o Getafe por 2 a 1.

Nesta terça-feira, o clube merengue divulgou uma nota confirmando a lesão. Após exames, foram constatados rompimentos no ligamento cruzado anterior do joelho direito e no menisco. 

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita", escreveu o clube.

A lesão sofrida por Rodrygo é uma das mais graves no futebol. A recuperação pode levar entre seis e 12 meses. Por isso, o atacante não integrará a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho de 2026.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se solidarizou com o jogador:

Antes do duelo desta segunda, o jogador já havia ficado afastado por um mês devido a uma tendinite.

Aos 25 anos, Rodrygo foi titular nas últimas partidas da Seleção. Sua cirurgia ainda não foi marcada.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoReal Madrid

Mais de Esporte

Quem vai ser o novo técnico do Flamengo depois da demissão de Filipe Luís?

Everton x Burnley: onde assistir, horário e escalações

Al-Wahda x Al-Ittihad: jogo da Liga dos Campeões da Ásia é adiado

Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo mesmo após goleada?

Mais na Exame

Mercados

Fundo imobiliário de CRI da Kinea chega a R$ 11 bi com nova captação

Pop

BBB 26: enquetes mostram que jogo virou na votação para o Paredão falso

Casual

Alberto Landgraf volta a São Paulo; entenda

Um conteúdo Bússola

Deepfakes começam a ser usados para invasões de redes corporativas