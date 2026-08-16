Ataques com drones e mísseis deixam ao menos sete mortos na Rússia

Uma série de ataques com drones e mísseis deixou ao menos sete mortos e 15 feridos neste domingo, 16, em diferentes regiões da Rússia. As ofensivas, atribuídas à Ucrânia pelas autoridades russas, atingiram áreas residenciais, fábricas e armazéns.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as defesas antiaéreas derrubaram 822 drones desde a tarde de sábado. Os equipamentos foram interceptados sobre 16 regiões russas, a península da Crimeia, anexada por Moscou, e os mares Negro e de Azov.

Ataques deixam cinco mortos em Rostov

O maior número de mortes foi registrado na região de Rostov, no sul da Rússia. O governador Yuri Sliusar confirmou que cinco civis morreram durante os ataques noturnos com drones de asa fixa e mísseis.

As ofensivas provocaram danos em residências, fábricas e outras estruturas. Mais de 150 drones foram abatidos pelas defesas antiaéreas em nove distritos da região, que faz fronteira com o Donbass e é banhada pelo mar de Azov.

Drone atinge casa na região de Moscou

Na região de Moscou, um homem de 83 anos morreu depois que um drone caiu sobre sua casa. Outros três moradores ficaram feridos, de acordo com o governador Andrei Vorobiov.

Vorobiov classificou a ofensiva como uma das mais intensas registradas na região nos últimos tempos. Segundo ele, as defesas russas derrubaram 187 drones.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que cerca de 600 drones que se dirigiam à capital russa foram interceptados desde a tarde de sábado. Ele também informou que três pessoas ficaram feridas.

Ônibus é atingido em Belgorod

Na região fronteiriça de Belgorod, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas depois que um ônibus que transportava funcionários de uma empresa foi atingido.

O governador Alexandr Shuvayev atribuiu o ataque à Ucrânia e acusou Kiev de terrorismo.

Armazéns são atingidos perto da capital

Os drones também atingiram um armazém da empresa de comércio eletrônico Wildberries em Podolsk, cidade localizada a 36 quilômetros do centro de Moscou.

O galpão, com cerca de 200 mil metros quadrados, é apontado como o maior da empresa na Rússia. A Wildberries confirmou o ataque e informou que todos os funcionários foram retirados a tempo.

Ninguém ficou ferido, mas um incêndio atingiu o local. Segundo os serviços de emergência, as chamas foram controladas, embora ainda não tivessem sido completamente extintas.

Outro incêndio foi registrado em um armazém de medicamentos na cidade de Domodedovo, que dá nome ao maior aeroporto da capital russa.

Ataques mataram 201 civis em julho, diz Rússia

As autoridades russas afirmam que ao menos 201 civis morreram em julho em ataques ucranianos contra o território da Rússia e regiões da Ucrânia ocupadas por Moscou. A maioria das ofensivas teria sido realizada com drones.

O grupo independente russo Conflict Intelligence Team estima que 634 civis morreram dos dois lados no mesmo período. Segundo a organização, cerca de dois terços das vítimas eram cidadãos ucranianos.

Nas últimas semanas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs uma trégua aérea e a suspensão dos ataques contra os portos do mar Negro. O Kremlin rejeitou as propostas e afirmou que uma interrupção dos bombardeios dependeria de um acordo “confiável e duradouro”.

*Com informações de EFE