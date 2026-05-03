Brasileirão: confira horários das partidas e onde assistir ao vivo neste domingo, 3

Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, São Paulo e Inter estão entre os clubes que jogam neste fim de semana

Redação Exame

Publicado em 3 de maio de 2026 às 14h55.

Neste domingo, 3, os times se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os principais jogos e onde assistí-los.

16h
Flamengo X Vasco
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro
Onde assistir: Globo (menos em São Paulo e na Bahia), GeTV, Premiere e Globoplay (plano Premium).

16h
São Paulo x Bahia
Estádio: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Onde assistir: Globo (somente em São Paulo e na Bahia), Premiere e Globoplay (plano Premium).

18h30
Internacional X Fluminense
Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre
Onde assistir: SporTV, Premiere e Globoplay (plano Premium).

18h30
Chapecoense X Bragantino
Estádio: Arena Condá, Chapecó (SC)
Onde assistir: Premiere e Globoplay (plano Premium).

20h30
Mirassol X Corinthians
Estádio: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Onde assistir: Premiere e Globoplay (plano Premium).

