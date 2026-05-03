Brasileirão: confira horários das partidas e onde assistir ao vivo neste domingo, 3

Redação Exame
Publicado em 3 de maio de 2026 às 14h55.
Neste domingo, 3, os times se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os principais jogos e onde assistí-los.
16h
Flamengo X Vasco
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro
Onde assistir: Globo (menos em São Paulo e na Bahia), GeTV, Premiere e Globoplay (plano Premium).
16h
São Paulo x Bahia
Estádio: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Onde assistir: Globo (somente em São Paulo e na Bahia), Premiere e Globoplay (plano Premium).
18h30
Internacional X Fluminense
Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre
Onde assistir: SporTV, Premiere e Globoplay (plano Premium).
18h30
Chapecoense X Bragantino
Estádio: Arena Condá, Chapecó (SC)
Onde assistir: Premiere e Globoplay (plano Premium).
20h30
Mirassol X Corinthians
Estádio: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Onde assistir: Premiere e Globoplay (plano Premium).