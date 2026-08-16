Tecnologia

As melhores lâmpadas inteligentes que testamos em 2026: do básico ao premium

Seleção reúne oito modelos disponíveis no Brasil em 2026, organizados por faixa de investimento, com foco em compatibilidade e qualidade de app no dia a dia

Lâmpadas inteligentes: oito modelos testados para montar uma casa conectada em 2026

Lâmpadas inteligentes: oito modelos testados para montar uma casa conectada em 2026

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11h58.

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Trocar a cor da luz pelo celular virou um dos primeiros passos de quem monta uma casa conectada. A lâmpada inteligente custa menos que a maioria dos gadgets de automação, funciona com assistentes de voz e, ao contrário de câmeras e fechaduras, não exige instalação — basta rosquear e configurar o app.

Com base em testes e análises de mercado realizadas em 2026, esta seleção reúne as melhores lâmpadas inteligentes disponíveis no mercado brasileiro. Os critérios que guiaram a escolha foram:

  • Estabilidade e recursos do aplicativo;
  • Compatibilidade com assistentes de voz e integração com outros dispositivos da mesma marca;
  • Facilidade de instalação e configuração;
  • Custo-benefício.

Melhores lâmpadas inteligentes até R$ 60

Positivo Casa Inteligente 9W RGB

Positivo Casa Inteligente 9W RGB

A Positivo é uma das opções mais vendidas no Brasil em 2026 e funciona bem como porta de entrada na automação residencial. O pareamento pelo app é rápido e os comandos de voz respondem sem atraso perceptível. Serve como luz principal de quartos e salas de até 15 m², mas o brilho RGB é inferior ao do modo branco — um padrão em lâmpadas dessa faixa. O app Positivo Casa Inteligente permite agrupar lâmpadas e criar cenas, embora a interface seja mais limitada que a de concorrentes como TP-Link e Xiaomi.

  • Potência: 9 W;
  • Fluxo luminoso: 806 lúmens;
  • Temperatura de cor: 2.700 K a 6.500 K (branco quente a frio);
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (100–240 V);
  • Vida útil: 25.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, app Positivo Casa Inteligente;
  • Recursos extras: timer, cenas pré-definidas, agrupamento de lâmpadas, modo música;
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 39 a R$ 46.

Intelbras EWS 410

Intelbras EWS 410

A EWS 410 faz mais sentido para quem já usa ou planeja usar outros produtos Intelbras, como câmeras de segurança e sensores de presença. O app Mibo Smart centraliza todos esses dispositivos e permite criar automações cruzadas — acender a luz quando um sensor detecta movimento, por exemplo. A potência de 10 W entrega brilho suficiente para uso como luz principal em ambientes médios, e a vida útil de 25.000 horas é a maior da categoria básica ao lado da Avant. O ponto fraco fica no app, que ainda carece de refinamento na interface em comparação com o Tapo, da TP-Link.

  • Potência: 10 W;
  • Fluxo luminoso: 806 lúmens;
  • Temperatura de cor: 2.700 K a 6.000 K;
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (100–240 V);
  • Vida útil: 25.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, app Mibo Smart;
  • Recursos extras: rotinas de despertar gradual, modo música, cenas pré-definidas, multi-usuário (até 10 contas);
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 30 a R$ 49.

TP-Link Tapo L530E

TP-Link Tapo L530E

A Tapo L530E se diferencia pelo app. O Tapo é um dos mais estáveis e completos entre as lâmpadas de entrada: oferece monitoramento de consumo de energia em tempo real e modo ausente (que simula presença acendendo e apagando a luz em horários aleatórios). O agendamento inclui simulação de nascer e pôr do sol. Para quem quer automações confiáveis sem gastar com produtos premium, é a melhor relação entre software e preço da categoria. O brilho de 806 lúmens é padrão, e o consumo de 8,7 W é o mais baixo entre os modelos básicos.

  • Potência: 8,7 W;
  • Fluxo luminoso: 806 lúmens;
  • Temperatura de cor: 2.500 K a 6.500 K;
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (100–240 V);
  • Vida útil: 15.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, app Tapo;
  • Recursos extras: monitoramento de energia, modo ausente, agendamento, modo nascer e pôr do sol;
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 33 a R$ 49.

Elgin Smart Color 15W

Elgin Smart Color 15W

A Elgin entrega o maior brilho da categoria básica. Com 15 W de potência, é a mais indicada para salas grandes e escritórios que exigem iluminação intensa — tanto no branco quanto no RGB. Em ambientes de até 20 m², ela substitui duas lâmpadas convencionais de 60 W. O app Elgin Smart também é compatível com o Smart Life/Tuya, o que permite integrá-la a dispositivos de outras marcas que usam a mesma plataforma. A lacuna está na vida útil mais curta (20.000 horas) e na documentação técnica da marca, que não detalha a faixa exata de temperatura de cor.

  • Potência: 15 W;
  • Fluxo luminoso: 803 lúmens;
  • Temperatura de cor: ajustável (branco quente a frio);
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (100–240 V);
  • Vida útil: 20.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, app Elgin Smart e Smart Life/Tuya;
  • Recursos extras: dimerização de 1% a 100%, modo música, automações e rotinas, controle de grupo;
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 34 a R$ 45.

Avant Pera Neo 10W

Avant Pera Neo 10W

A Avant Pera Neo é a mais versátil entre as básicas por funcionar tanto no app próprio (Avant Neo) quanto na plataforma universal Tuya/Smart Life. Quem já tem dispositivos de marcas variadas — plugues e sensores, por exemplo — consegue centralizar tudo em um único app sem precisar migrar de plataforma. O brilho de 810 lúmens e a faixa de 2.700 K a 6.500 K atendem à maioria dos ambientes residenciais. O preço na loja oficial da Avant caiu para a faixa de R$ 20 em agosto de 2026, o que a torna a opção mais barata da seleção.

  • Potência: 10 W;
  • Fluxo luminoso: 810 lúmens;
  • Temperatura de cor: 2.700 K a 6.500 K;
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (100–240 V);
  • Vida útil: 25.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, app Avant Neo e Smart Life/Tuya;
  • Recursos extras: cenas e rotinas, dimerização, integração com outros produtos Neo Avant;
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 20 a R$ 40.

Melhores lâmpadas inteligentes até R$ 150

Xiaomi Smart Bulb Essential

Xiaomi Smart Bulb Essential

A escolha mais lógica para quem já usa vários produtos Xiaomi — robôs aspiradores e câmeras de segurança, por exemplo. O app Mi Home concentra todos os dispositivos e permite criar automações complexas entre eles: a lâmpada acende quando o sensor de porta abre, por exemplo, ou desliga quando o robô aspirador inicia a rotina noturna. A faixa de temperatura começa em 1.700 K (mais quente que a maioria das concorrentes), o que gera uma luz amarela mais aconchegante para ambientes de descanso. O fluxo de 950 lúmens está acima da média da seleção.

  • Potência: 9 W;
  • Fluxo luminoso: 950 lúmens;
  • Temperatura de cor: 1.700 K a 6.500 K;
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (100–240 V);
  • Vida útil: 25.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, app Mi Home;
  • Recursos extras: modo fluxo (muda cores de forma contínua), modo luz do dia, integração com sensores e gateway Xiaomi;
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 89 a R$ 129.

WiZ A60 E27 RGB

WiZ A60 E27 RGB

A WiZ pertence à Signify, mesma empresa da Philips Hue, e funciona como o meio-termo entre as lâmpadas básicas e o sistema premium da Hue. O diferencial está no protocolo: além do Wi-Fi, a WiZ usa Bluetooth para configuração inicial e é certificada pelo padrão Matter, o que garante compatibilidade com Apple Home, Google Home e Amazon Alexa sem adaptações. O índice de reprodução de cor (CRI) de 90 é o mais alto da seleção fora da Philips Hue e faz diferença na fidelidade das cores brancas. A tecnologia SpaceSense transforma duas ou mais lâmpadas WiZ em sensores de movimento — elas detectam presença no ambiente e acendem ou apagam sem precisar de sensor dedicado.

  • Potência: 8,5 W;
  • Fluxo luminoso: 806 lúmens;
  • Temperatura de cor: 2.200 K a 6.500 K;
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth;
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: bivolt (110–220 V);
  • Vida útil: 15.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, Apple Home (via Matter), app WiZ;
  • Recursos extras: SpaceSense (detecção de movimento), cenas predefinidas, CRI 90, certificação Matter;
  • Preço médio em agosto de 2026: R$ 80 a R$ 140.

Philips Hue White & Color Ambiance (E27)

Philips Hue White & Color Ambiance (E27)

A Philips Hue continua sendo a referência em iluminação inteligente em 2026, e o motivo não é apenas a qualidade de cor — é a plataforma completa. A Hue Bridge (hub central vendido separado ou em kits) conecta até 50 lâmpadas via protocolo Zigbee, que não sobrecarrega a rede Wi-Fi doméstica e mantém a estabilidade mesmo em casas com dezenas de pontos de luz. A API aberta permite automações avançadas que nenhuma lâmpada Wi-Fi de entrada oferece: sincronização com filmes e música em tempo real e geolocalização (as luzes acendem ao detectar o celular se aproximando de casa). As rotinas podem ser combinadas com sensores e interruptores da própria linha Hue.

O preço é o mais alto da seleção, e o investimento inicial vai além da lâmpada: o funcionamento completo exige a Hue Bridge, vendida à parte (a partir de R$ 400) ou em kits com lâmpadas. Outro ponto de atenção é que a lâmpada não é bivolt — é preciso escolher entre 110 V e 220 V no momento da compra.

  • Potência: 9 W (equivalente a 60 W incandescente);
  • Fluxo luminoso: 806 lúmens;
  • Temperatura de cor: 2.000 K a 6.500 K;
  • Cores: 16 milhões (RGB);
  • Conectividade: Bluetooth e Zigbee (requer Hue Bridge para funções avançadas);
  • Soquete: E27;
  • Voltagem: 110 V ou 220 V (verificar modelo);
  • Vida útil: 25.000 horas;
  • Compatibilidade: Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit, app Philips Hue;
  • Recursos extras: API aberta para automações avançadas, sincronização com filmes e música, geolocalização, rotinas complexas, integração com sensores e interruptores Hue;
  • Preço médio em agosto de 2026: a partir de R$ 199 (lâmpada avulsa) e R$ 349 (kit com 2 lâmpadas + hub).
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