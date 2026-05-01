Veja todos os jogadores que estão no álbum da Copa do Mundo 2026

O aguardado álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026 foi oficialmente lançado, e, a partir de hoje, começará a ser comercializado em lojas físicas. A pré-venda já havia iniciado no site da Panini. Com 112 páginas e 980 figurinhas, esta edição é considerada a maior da história e traz os atletas das 48 seleções que disputarão o torneio a partir de 11 de junho.

Entre os jogadores retratados, 19 atuam no futebol brasileiro, distribuídos por sete clubes. O Flamengo é o time com o maior número de representantes, com sete jogadores, incluindo três uruguaios, dois brasileiros, um equatoriano e um colombiano. Alguns jogadores, como Paquetá, aparecem com as camisas de seus antigos clubes, pois a produção das figurinhas começou antes da mudança de time.

Logo em seguida, o Atlético-MG aparece com quatro jogadores, seguido pelo Palmeiras com três (veja a lista completa abaixo). Quando se trata de nacionalidades, o Paraguai é o país com mais representantes da Série A, com seis atletas presentes no álbum.

Curiosamente, alguns jogadores que são convocados com frequência para suas seleções, como Rafael Borré, do Internacional, Flaco López e Joaquín Piquerez, do Palmeiras, não aparecem no álbum. Um caso notável é o de Neymar, que ainda aguarda a convocação final para a seleção brasileira, mas, após figurar nas edições dos últimos três mundiais, não terá sua figurinha desta vez.

O Campeonato Brasileiro entrará em pausa para a Copa do Mundo no dia 31 de maio, durante a 18ª rodada, que ocorre um dia após o prazo para as seleções enviarem suas listas finais à FIFA, em 30 de maio. O lançamento oficial do álbum da Copa aconteceu em um evento realizado pela Panini no último dia 25, em São Paulo.

Veja os atletas do Brasileirão no álbum:

Goleiros: Alisson, Bento

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley

Meias: Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães

Atacantes: Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

SAIBA MAIS SOBRE A COPA DO MUNDO