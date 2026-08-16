Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão hoje

A Chapecoense recebe o Bahia neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A Chapecoense perdeu para o Coritiba por 2 a 1 na última rodada e permanece na lanterna do Brasileirão. A equipe catarinense soma dez pontos em 21 jogos, com uma vitória, sete empates e 13 derrotas. A Chape ainda tem uma partida atrasada contra o Vasco, pela 21ª rodada, sem data definida.

O Bahia ocupa a sexta colocação, com 33 pontos em 22 partidas. O Tricolor não perde há seis rodadas, mas empatou os últimos quatro jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni tenta voltar ao G-5 e aposta no desempenho fora de casa.

Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Bahia pelo Brasileirão?

A partida entre Chapecoense e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Qual é o horário de Chapecoense x Bahia hoje?

O jogo entre Chapecoense e Bahia começa às 11h deste domingo, 16, pelo horário de Brasília.

Prováveis escalações

Chapecoense

O técnico Rafael Lacerda precisará modificar a equipe devido aos desfalques. Yannick Bolasie, Max Alves e Bruno Tubarão continuam no departamento médico.

Provável escalação: Anderson; Everton (Heitor), Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Balieiro (Yago Felipe) e Giovanni Augusto; Franco Rossi, Túlio Eduardo e Marcinho.

Bahia

O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Erick Pulga, que cumpriu suspensão. Em contrapartida, Ademir está fora.

Luciano Juba, recuperado de um trauma no tornozelo direito, está relacionado. Erick, que vinha desfalcando o time devido a uma infecção no pé, também integra a lista.

Provável escalação: Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Caio Alexandre (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim (Kike Olivera ou Ruan Pablo), Erick Pulga e Alejo Veliz.