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Fase de grupos copa 2026

Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão hoje

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10h26.

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A Chapecoense recebe o Bahia neste domingo, 16, às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A Chapecoense perdeu para o Coritiba por 2 a 1 na última rodada e permanece na lanterna do Brasileirão. A equipe catarinense soma dez pontos em 21 jogos, com uma vitória, sete empates e 13 derrotas. A Chape ainda tem uma partida atrasada contra o Vasco, pela 21ª rodada, sem data definida.

O Bahia ocupa a sexta colocação, com 33 pontos em 22 partidas. O Tricolor não perde há seis rodadas, mas empatou os últimos quatro jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni tenta voltar ao G-5 e aposta no desempenho fora de casa.

Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Bahia pelo Brasileirão?

A partida entre Chapecoense e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Qual é o horário de Chapecoense x Bahia hoje?

O jogo entre Chapecoense e Bahia começa às 11h deste domingo, 16, pelo horário de Brasília.

Prováveis escalações

Chapecoense

O técnico Rafael Lacerda precisará modificar a equipe devido aos desfalques. Yannick Bolasie, Max Alves e Bruno Tubarão continuam no departamento médico.

Provável escalação: Anderson; Everton (Heitor), Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Balieiro (Yago Felipe) e Giovanni Augusto; Franco Rossi, Túlio Eduardo e Marcinho.

Bahia

O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Erick Pulga, que cumpriu suspensão. Em contrapartida, Ademir está fora.

Luciano Juba, recuperado de um trauma no tornozelo direito, está relacionado. Erick, que vinha desfalcando o time devido a uma infecção no pé, também integra a lista.

Provável escalação: Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Caio Alexandre (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim (Kike Olivera ou Ruan Pablo), Erick Pulga e Alejo Veliz.

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