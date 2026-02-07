Barcelona x Mallorca: onde assistir e horário pela La Liga

Barcelona e Mallorca se enfrentam neste sábado, 7, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, pela 23ª rodada da La Liga 2025-2026. O jogo terá transmissão ao vivo no streaming Disney+.

O Barcelona chega ao confronto em excelente fase, com 18 vitórias nos últimos 21 jogos disputados. A equipe catalã mantém uma série consistente de boas atuações e larga como grande favorita para o duelo deste fim de semana.

Do outro lado, o Mallorca vive um momento de instabilidade e terá pela frente um enorme desafio fora de casa. No histórico do confronto, o Barça leva ampla vantagem: em 76 partidas, foram 46 vitórias catalãs, contra 17 dos visitantes e 13 empates. Nos últimos dez encontros, o Barcelona venceu nove e empatou um.

Confira as prováveis escalações:

Barcelona : Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo, Yamal, Rashford e Ferrán Torres.

: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo, Yamal, Rashford e Ferrán Torres. Mallorca: Román; Maffeo, López, Valjent, Mojica; Mascarell, S. Costa, Darder; Asano, Virgili e Muriqi.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Mallorca hoje pela La Liga?

Como assistir online o jogo Barcelona x Mallorca hoje?

