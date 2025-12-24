Esporte

Os 10 maiores estádios de futebol do mundo

Da Coreia do Norte ao México, arenas com capacidade superior a 87 mil pessoas são palcos de eventos que atraem milhões de torcedores globalmente

Estádio Rungrado Primeiro de Maio: estádio da Coréia do Norte é o maior do mundo (Reprodução/Wikimedia Commons)

Maria Eduarda Lameza
Os estádios de futebol deixaram de ser apenas locais para assistir a partidas e se tornaram verdadeiros complexos de entretenimento e negócios. Com capacidade para receber dezenas de milhares de pessoas, essas megaestruturas movimentam economias locais, atraem turismo esportivo e geram receitas que vão muito além da bilheteria.

Apenas 10 estádios no mundo superam a marca de 87 mil lugares de capacidade. Confira a lista dos maiores templos do futebol mundial:

1. Estádio Rungrado Primeiro de Maio

Capacidade: 114.000 pessoas
Localização: Pyongyang, Coreia do Norte
Time/Seleção: Seleção Norte-Coreana de Futebol

O maior estádio de futebol do mundo fica na Coreia do Norte e leva o nome da data de sua inauguração. Além de jogos da seleção nacional, o estádio é utilizado para eventos de massa do regime norte-coreano, como o famoso festival Arirang (Jogos de Massa). Com arquitetura monumental, raramente recebe jogos regulares, limitando seu potencial econômico.

2. Michigan Stadium

Capacidade: 107.601 pessoas
Localização: Michigan, Estados Unidos
Time: Michigan Wolverines

Conhecido como "The Big House" (A Grande Casa), o segundo maior estádio do mundo é dedicado principalmente ao futebol americano universitário. Construído em 1927, passou por diversas reformas ao longo de quase um século. O estádio é um exemplo do poder econômico do esporte universitário nos Estados Unidos, onde jogos podem gerar milhões em receita para as universidades.

3. Spotify Camp Nou

Capacidade: 105.000 pessoas
Localização: Barcelona, Espanha
Time: FC Barcelona

O icônico estádio catalão passa por uma reforma ambiciosa que elevou sua capacidade para 105 mil lugares, consolidando-se como o maior estádio particular de futebol da Europa. O naming rights com o Spotify representa uma das maiores parcerias comerciais do futebol europeu. O Camp Nou é fundamental para a estratégia financeira do Barcelona.

4. Melbourne Cricket Ground

Capacidade: 100.024 pessoas
Localização: Melbourne, Austrália
Time/Seleção: Seleção Australiana de Futebol

Inaugurado em 1853, o MCG é o estádio mais antigo desta lista e um dos mais versáteis do mundo. Embora seja principalmente usado para cricket e futebol australiano, recebe partidas importantes da seleção de futebol. O estádio já sediou os Jogos Olímpico de 1956, consolidando Melbourne como destino esportivo global.

5. FNB Stadium (Soccer City)

Capacidade: 94.736 pessoas
Localização: Joanesburgo, África do Sul
Times/Seleção: Seleção Sul-Africana de Futebol e Kaizer Chiefs FC

Reformado especialmente para a Copa do Mundo de 2010, o FNB Stadium foi palco da final entre Espanha e Holanda. O investimento na infraestrutura esportiva fez parte de uma estratégia maior de desenvolvimento econômico da África do Sul, visando posicionar o país como hub de eventos globais.

6. Estádio da Nova Capital Administrativa

Capacidade: 93.940 pessoas
Localização: Nova Capital Administrativa, Egito
Time/Seleção: Seleção Egípcia de Futebol

O mais novo desta lista, inaugurado em 2024, faz parte do megaprojeto egípcio de construção de uma nova capital administrativa. O estádio representa o investimento bilionário do governo egípcio em infraestrutura moderna e busca atrair grandes eventos internacionais para o país.

7. Rose Bowl Stadium

Capacidade: 90.888 pessoas
Localização: Pasadena, Estados Unidos
Time: UCLA Bruins

Inaugurado em 1923, o Rose Bowl entrou para a história ao sediar a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, e a final da Copa Feminina de 1999. O estádio é um exemplo de como arenas históricas podem se manter relevantes e lucrativas ao longo de décadas.

8. Wembley Stadium

Capacidade: 90.000 pessoas
Localização: Londres, Inglaterra
Time/Seleção: Seleção Inglesa de Futebol

O novo Wembley, inaugurado em 2007 após a demolição do estádio original, custou cerca de £ 798 milhões (mais de R$ 5 bilhões na cotação atual). Com seu icônico arco de 133 metros, o estádio é sede de finais da FA Cup, jogos da seleção inglesa e grandes shows, diversificando suas fontes de receita. É considerado o estádio mais caro já construído.

9. Estádio Nacional de Lusail

Capacidade: 88.966 pessoas
Localização: Lusail, Catar
Time/Seleção: Seleção Catari de Futebol

Construído especificamente para a Copa do Mundo de 2022, o Estádio de Lusail sediou a final em que a Argentina conquistou o título mundial. A construção foi alvo de controvérsias relacionadas às condições de trabalho, mas representa o investimento de bilhões do Catar para se estabelecer como potência no cenário esportivo global. Sua capacidade foi reduzida para cerca de 40 mil lugares após o Mundial.

10. Estadio Azteca

Capacidade: 87.523 pessoas
Localização: Cidade do México, México
Times/Seleção: Seleção Mexicana de Futebol, CF América e Cruz Azul FC

O único estádio a sediar duas finais de Copa do Mundo (1970 e 1986), o Azteca é um dos mais icônicos do mundo. Palco de momentos históricos como o gol de Pelé na final de 1970 e o "gol de mão" de Maradona em 1986, o estádio será também sede de jogos da Copa de 2026. Aos quase 60 anos, continua sendo fundamental para a economia do futebol mexicano.

