Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir e horário pela Supercopa da Espanha

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14h42.
Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 14h54.
O Atlético de Madrid e o Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. A partida é válida pela semifinal da Supercopa da Espanha e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
As duas equipes atravessam ótima fase na temporada e prometem um grande espetáculo no dérbi de Madrid, que vale vaga na decisão contra o Barcelona, já classificado para a final.
Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Sorloth, Álvarez. Técnico: Diego Simeone
Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; García. Técnico: Xabi Alonso
Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.