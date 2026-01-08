Esporte

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir e horário pela Supercopa da Espanha

Partida entre Atlético de Madrid x Real Madrid é válida pela semifinal da Supercopa da Espanha

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14h42.

Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 14h54.

O Atlético de Madrid e o Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. A partida é válida pela semifinal da Supercopa da Espanha e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

As duas equipes atravessam ótima fase na temporada e prometem um grande espetáculo no dérbi de Madrid, que vale vaga na decisão contra o Barcelona, já classificado para a final.

Veja as escalações

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Sorloth, Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior; García. Técnico: Xabi Alonso

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid hoje pela Supercopa da Espanha?

O jogo desta quinta-feira, 16h, entre Atlético de Madrid e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Disney+.

