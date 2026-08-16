Em discurso em ato inaugural da campanha de Lula, Janja reverencia ex-primeira-dama Marisa Letícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu primeiro ato oficial de sua campanha à reeleição ao Palácio do Planalto no estádio 1º de Maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP), neste domingo, com um evento repleto de referências ao primeiro ato sindical realizado no local, em 13 de março de 1979, em meio à ditadura militar, quando iniciou a primeira das greves gerais lideradas por Lula. Em seu discurso, a atual primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, reverenciou a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017.

Após o próprio Lula ter criticado a ausência de discursos de mulheres na convenção nacional do PT que oficializou a escolha de seu nome para disputar a reeleição, em São Paulo, no dia 3 de agosto, o comício em São Bernardo do Campo deste domingo teve como primeira oradora a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), candidata ao Senado no Rio de Janeiro, seguida de Janja.

"Mulheres lideradas por dona Marisa foram uma força importante (nos atos sindicais dos anos 1980) e são pouco lembradas. Sem a presença delas, talvez essa história toda tivesse sido diferente. Foi ela quem bordou a primeira estrela do PT e a ela que eu dedico toda a minha admiração", afirmou Janja.

A declaração chamou a atenção da militância porque Janja raramente faz menções à ex-primeira-dama. Janja disse ainda que o eleitorado feminino será responsável pela reeleição de Lula. Já Benedita da Silva fez um discurso de contornos religiosos.

"Lula é um presente dos céus para as nossas vidas. Caminhamos com ele, que o Senhor de abençoe, Lula", disse Benedita, em apelo religioso à militância.

O evento, que teve capacidade máxima anunciada de 20 mil pessoas, teve a presença de caravanas de militantes de todo o país organizadas pelo PT e movimentos sociais. Na chamada "área VIP" do evento, lideranças políticas históricas e membros da coligação de Lula, intitulada 'Brasil Pronto Para Mais', com sete partidos (PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT).

Lula entrou no palco do estádio da Vila Euclides logo após um vídeo histórico com trechos de um de seus discursos como líder sindical, com imagens em preto e branco, e foi recepcionado em seguida por um grupo de ex-líderes sindicais que militaram com Lula nos anos 1970 e 1980, a exemplo do ex-deputado federal Jair Meneguelli e do ex-deputado estadual Expedito Soares.