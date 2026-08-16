Ao som de Lady Gaga, Brasil conquista 2º ouro no Mundial de ginástica rítmica; veja vídeo

O Brasil conquistou, neste domingo, 16, sua segunda medalha de ouro no mesmo dia no Mundial de Ginástica Rítmica.

Depois de vencer a final das cinco bolas, a seleção brasileira também subiu ao lugar mais alto do pódio na série mista, com três arcos e dois pares de maças.

Ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga, as brasileiras completaram a apresentação sem erros e receberam 29.450 pontos. A nota superou os 29.250 da China, que representavam a melhor marca da temporada até então.

A Espanha, campeã do conjunto geral e líder da classificatória da série mista, ficou com a prata após alcançar 29.050 pontos. A Bulgária completou o pódio, com 28.750.

A Ucrânia, que havia derrotado o Brasil na decisão da série mista do Mundial de 2025, deixou as maças caírem duas vezes durante a apresentação e ficou fora do pódio em Frankfurt.

Brasil conquista dois ouros no mesmo dia

O segundo título veio poucas horas depois de o Brasil conquistar o ouro inédito na final do conjunto de cinco bolas.

Na primeira decisão do dia, Duda Arakaki, Sofia Madeira, Mariane Gonçalves, Maria Paula Caminha e Julia Kurunczi também receberam 29.450 pontos pela apresentação ao som de “Feeling Good”, de Michael Bublé.

Na série mista, Nicole Pírcio integrou o conjunto brasileiro. Ao lado das demais ginastas, ela participou da apresentação que garantiu o segundo título mundial ao país.

Quantas medalhas o Brasil ganhou no Mundial de Ginástica Rítmica?

O Brasil encerrou o Mundial de Ginástica Rítmica de 2026 com três medalhas no conjunto: dois ouros e um bronze.

Ouro na série simples de cinco bolas: 29.450 pontos;

na série simples de cinco bolas: 29.450 pontos; Ouro na série mista: 29.450 pontos;

na série mista: 29.450 pontos; Bronze no conjunto geral: 55.500 pontos.

O bronze no conjunto geral, conquistado no sábado, 15, também garantiu ao país uma vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

As duas conquistas deste domingo representam os primeiros títulos mundiais da história da seleção brasileira de ginástica rítmica. No Mundial de 2025, disputado no Rio de Janeiro, o conjunto havia conquistado duas pratas, na prova geral e na série mista.

Veja a apresentação que garantiu o segundo ouro ao Brasil