Militão sofre nova lesão grave e está fora da Copa do Mundo, diz rádio espanhola

A lesão de Éder Militão é mais grave do que o inicialmente previsto e deve tirar o zagueiro da Copa do Mundo 2026. O defensor do Real Madrid sofreu uma lesão na vitória sobre o Alavés, pela La Liga, e exames apontaram um problema muscular no bíceps femoral da perna esquerda.

Em um primeiro momento, a expectativa era de que Militão perdesse apenas o restante da temporada europeia, ainda com chance de disputar o Mundial. No entanto, segundo o jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio Cope, os exames identificaram a reabertura de uma lesão anterior no mesmo local, sofrida em dezembro.

Na ocasião, o problema muscular afastou o jogador por quase quatro meses. Agora, o quadro exige uma nova cirurgia para permitir a cicatrização completa do músculo, o que inviabiliza sua participação no Mundial entre 11 de junho e 19 de julho. A previsão é que o retorno aos gramados aconteça apenas no início da temporada 2026/2027.

Lesão confirmada pelo Real Madrid

O Real Madrid confirmou, no dia 23 de abril, que Militão voltou ao departamento médico após sentir dores na perna esquerda durante a partida do meio de semana.

Em comunicado oficial, o clube informou:

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Aguardando evolução".

O clube não divulgou prazo oficial de recuperação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o defensor está fora do restante da temporada.

Novo problema para a Seleção Brasileira

A ausência de Militão acende mais um alerta para a Seleção Brasileira e para o técnico Carlo Ancelotti.

Além do zagueiro, Rodrygo já está fora da lista após sofrer ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito. Estêvão também é tratado como preocupação no planejamento da equipe.

O histórico recente de lesões de Militão

Em outubro de 2025, durante a Data Fifa, Militão revelou que chegou a cogitar encerrar a carreira após enfrentar uma longa sequência de problemas físicos.

O zagueiro ficou fora de 94 partidas do Real Madrid durante o processo de recuperação, que incluiu duas cirurgias graves: uma no joelho esquerdo, em 2023, e outra no joelho direito, no ano seguinte.

As lesões nos ligamentos cruzados marcaram um dos períodos mais difíceis da trajetória recente do defensor, que agora enfrenta mais um afastamento.