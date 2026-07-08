Espanha x Bélgica: veja quando é o jogo das quartas de final da Copa do Mundo

Espanha: seleção venceu Portugal com gol de Mikel Merino nos acréscimos (Etienne Laurent / AFP)
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Publicado em 8 de julho de 2026 às 15h45.
As seleções da Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
A Espanha avançou como líder invicta de seu grupo. Nos 16 avos de final, goleou a Áustria por 3 a 0 e, nas oitavas, venceu o clássico contra Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino nos acréscimos.
Já a Bélgica também terminou a fase de grupos invicta na liderança de sua chave. Nos 16 avos de final, reagiu após sair perdendo por 2 a 0 para o Senegal e venceu por 3 a 2 na prorrogação. Nas oitavas, derrotou os Estados Unidos por 4 a 1, com dois gols de Charles De Ketelaere no primeiro tempo.
A partida está marcada para sexta-feira, 10, às 16h.
O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge TV, Globoplay e CazéTV.
Espanha e Bélgica já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, com uma vitória para cada lado.
O primeiro duelo aconteceu nas quartas de final de 1986. Após empate por 1 a 1, os belgas venceram a disputa por pênaltis por 5 a 4 e avançaram às semifinais.
As seleções voltaram a se enfrentar na fase de grupos da Copa de 1990. Na ocasião, a Espanha venceu por 2 a 1, resultado que garantiu a liderança do Grupo E.
Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.
Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere e Trossard