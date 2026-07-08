Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Bélgica: veja quando é o jogo das quartas de final da Copa do Mundo

Seleções disputam uma vaga na semifinal da Copa do Mundo após campanhas invictas; veja horário, onde assistir e as prováveis escalações

Espanha: seleção venceu Portugal com gol de Mikel Merino nos acréscimos (Etienne Laurent / AFP)

Espanha: seleção venceu Portugal com gol de Mikel Merino nos acréscimos (Etienne Laurent / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de julho de 2026 às 15h45.

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As seleções da Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Espanha avançou como líder invicta de seu grupo. Nos 16 avos de final, goleou a Áustria por 3 a 0 e, nas oitavas, venceu o clássico contra Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino nos acréscimos.

Já a Bélgica também terminou a fase de grupos invicta na liderança de sua chave. Nos 16 avos de final, reagiu após sair perdendo por 2 a 0 para o Senegal e venceu por 3 a 2 na prorrogação. Nas oitavas, derrotou os Estados Unidos por 4 a 1, com dois gols de Charles De Ketelaere no primeiro tempo.

Quando é o jogo entre Espanha e Bélgica?

A partida está marcada para sexta-feira, 10, às 16h.

Onde assistir Espanha x Bélgica?

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge TV, Globoplay e CazéTV.

Retrospecto entre Espanha e Bélgica em Copas

Espanha e Bélgica já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, com uma vitória para cada lado.

O primeiro duelo aconteceu nas quartas de final de 1986. Após empate por 1 a 1, os belgas venceram a disputa por pênaltis por 5 a 4 e avançaram às semifinais.

As seleções voltaram a se enfrentar na fase de grupos da Copa de 1990. Na ocasião, a Espanha venceu por 2 a 1, resultado que garantiu a liderança do Grupo E.

Prováveis escalações

Espanha

Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.

Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere e Trossard

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