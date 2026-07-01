'Geração de ouro' da Bélgica busca evitar nova frustração na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, 1, Bélgica e Senegal se enfrentam por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Mais do que a classificação para a próxima fase, a seleção belga entra em campo buscando manter o brilho de uma geração que trouxe empolgação e recolocou o país na principal competição entre seleções, mas que, apesar da expectativa criada, decepcionou em diversas ocasiões.

A famosa leva de jogadores talentosos belgas, que ganhou o apelido de "geração de ouro", contou com nomes como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard e Thibaut Courtois. Atletas que chegaram aos principais times do mundo e ajudaram a recolocar a Bélgica entre as principais seleções europeias.

De volta à Copa do Mundo

No caminho do pentacampeonato do Brasil, a Bélgica enfrentou Seleção Brasileira em 2002, quando perdeu nas oitavas de final. Depois disso, ficou fora das duas edições seguintes, em 2006 e 2010, e só voltou a disputar o torneio em 2014, quando a "geração de ouro" surgiu.

Há 12 anos, o país europeu chegou com uma equipe jovem, que contava com atletas que estavam conquistando seus lugares nos principais times do mundo: Thibaut Courtois, no Atlético de Madri; Vincent Kompany, no Manchester City; Marouane Fellaini, no Manchester United; Kevin De Bruyne, no Wolfsburg; Romelu Lukaku, no Everton; e Eden Hazard, no Chelsea.

E chegou até as quartas de final, após passar com 100% de aproveitamento em um grupo que contava com Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Nas oitavas de final, superou os Estados Unidos, mas parou na Argentina nas quartas.

Melhor campanha

A Bélgica chegou em 2018 com a geração de ouro mais consolidada e seus principais jogadores nos melhores times do mundo, como Kevin De Bruyne, no Manchester City, e Eden Hazard, principal astro do Chelsea.

Na Copa do Mundo da Rússia, a seleção realizou sua melhor campanha, conquistando o 3º lugar. Na fase de grupos, novamente teve 100% de aproveitamento ao vencer Panamá, Tunísia e Inglaterra.

Nas oitavas, passou pelo Japão e, nas quartas de final, foi o grande carrasco do Brasil, vencendo por 2 a 1. Porém, parou nas semifinais diante da França. Venceu a disputa pelo terceiro contra a Inglaterra.

Frustração em 2022

Na Copa do Mundo do Catar, a Bélgica contou com sua geração de ouro mais envelhecida e viu alguns de seus astros longe do auge, principalmente Eden Hazard, que teve um grande declínio depois de sua transferência para o Real Madrid.

Em uma campanha frustrante, a seleção belga não conseguiu superar a fase de grupos, após ficar na 3ª colocação, com 4 pontos, atrás de Croácia e Marrocos. A única vitória foi contra o Canadá, por 1 a 0. Além disso, empatou sem gols com os croatas e perdeu para os marroquinos por 2 a 0.

Irregularidade em 2026

A Bélgica chega para o mata-mata diante do Senegal com uma campanha que ainda não empolgou. Nas duas primeiras partidas, dois empates decepcionantes contra Egito e Irã, por 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente. Com a goleada por 5 a 1 contra a Nova Zelândia, chegou a 5 pontos e garantiu a liderança da chave. Mesmo assim, o futebol ainda não encantou.

Eurocopa

Em Eurocopas, a Bélgica acumula eliminações frustrantes. Em 2016, parou diante de País de Gales nas quartas de final, num confronto em que os belgas tinham grande favoritismo.

Na edição de 2020, disputada em 2021 por conta da pandemia, houve nova eliminação nas quartas de final, desta vez para a Itália. Já em 2024, a seleção perdeu nas oitavas de final para a França.