Bélgica x Senegal: veja as escalações confirmadas para o jogo de hoje da Copa

Kevin de Bruyne: vencedor do confronto entre Bélgica e Senegal enfrenta Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final (Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 1 de julho de 2026 às 16h11.
Nesta quarta-feira, 1, Bélgica e Senegal se enfrentam por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.
Os belgas chegam para o mata-mata após oscilarem na fase de grupos. Os europeus empataram com o Egito por 1 a 1 e com o Irã por 0 a 0. Além disso, aplicaram uma goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, resultado que garantiu a liderança do grupo.
Já Senegal não começou bem a Copa do Mundo e perdeu para a França por 3 a 1 e para a Noruega por 3 a 2. Porém, a goleada por 5 a 0 sobre o Iraque, na última rodada, garantiu aos senegaleses uma vaga entre os melhores terceiros colocados, com 3 pontos.
Rudi Garcia, treinador da Bélgica, manda a campo a seguinte escalação: Thibaut Courtois; Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper e Timothy Castagne; Kevin de Bruyne, Yuri Tielemans e Hans Vanaken; Leandro Trossard, Jeremy Doku e Charles de Ketelaere.
Já Senegal está escalado da seguinte maneira por Pape Thiaw: Mory Diaw; Ismail Jakobs, Krepin Diatta e Moussa Niakhate; Gana Gueye, Pathe Ciss, Habib Diarra e Pepe Gueye; Sadio Mané, Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr.
O vencedor do confronto entre Bélgica e Senegal enfrenta Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre norte-americanos e bósnios será nesta quarta-feira, 1, às 21h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara.