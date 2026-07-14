Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha domina, vence França e está na final da Copa do Mundo

Os espanhóis venceram os franceses por 2 a 0 e agora esperam Inglaterra ou Argentina na final do Mundial

Mikel Oyarzabal: a Espanha venceu a França e encara ou Inglaterra ou Argentina na final da Copa do Mundo (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Mikel Oyarzabal: a Espanha venceu a França e encara ou Inglaterra ou Argentina na final da Copa do Mundo (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 14 de julho de 2026 às 18h00.

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A Espanha derrotou a França por 2 a 0 nesta terça-feira, 14, na semifinal da Copa do Mundo. Com a vitória, a seleção espanhola carimbou sua vaga na final do Mundial e espera o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra na decisão.

Como é de seu estilo de jogo, a Espanha dominou a posse de bola nos primeiros 45 minutos de confronto, porém, enfrentou dificuldades para criar grandes chances durante quase metade do primeiro tempo.

Porém, aos 19 minutos, Digne, lateral francês, tentou cortar, mas afastou mal. A bola ficou viva e, quando ele foi chutar, Lamine Yamal conseguiu se antecipar, e o lateral acabou chutando o espanhol, derrubando-o na área.

O árbitro assinalou a penalidade, e a Espanha teve a oportunidade de abrir o placar. Mikel Oyarzabal cobrou firme e estufou as redes, marcando o primeiro gol do confronto.

Na reta final da primeira etapa, os espanhóis quase ampliaram após grande troca de passes, mas Fabián Ruiz foi travado quando finalizava para o fundo das redes.

Já a França buscava saídas em velocidade, principalmente com Kylian Mbappé. Porém, as chances foram poucas e pararam no sistema defensivo do rival.

Espanha confirma a classificação para a final

Na segunda etapa, não demorou para a Espanha ampliar o marcador e dar um passo importante rumo à final da Copa do Mundo de 2026.

Aos 12 minutos, Pedro Porro tabelou com Dani Olmo e recebeu dentro da área francesa. O lateral espanhol ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou, deixando o placar em 2 a 0.

Três minutos depois, Lamine Yamal chegou a anotar o terceiro gol. Após receber na frente, o atacante cortou Digne e acertou um belo chute. Porém, o impedimento foi assinalado, e o tento anulado.

Por outro lado, a França enfrentou grandes dificuldades para levar perigo à meta rival. Mesmo atrás do placar, os franceses não conseguiram criar oportunidades claras para voltar ao confronto.

Final

A Espanha vai enfrentar quem avançar do duelo entre Inglaterra e Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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