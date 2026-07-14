Apesar de derrota para Espanha, Mbappé se torna o francês com mais jogos em Copas do Mundo

O atacante francês Kylian Mbappé alcançou um novo marco na história das Copas do Mundo ao disputar sua 21ª partida pela seleção da França no torneio. O recorde foi estabelecido na semifinal contra a Espanha, superando a marca de Hugo Lloris, que havia encerrado a carreira em Mundiais com 20 jogos.

A igualdade com o ex-goleiro ocorreu nas quartas de final, quando a França venceu o Marrocos por 2 a 0. Com a presença entre os titulares diante da seleção espanhola, Mbappé passou a ocupar sozinho a liderança do ranking de atletas franceses com mais partidas em Copas.

O feito foi construído em apenas três edições do torneio. O atacante participou dos sete jogos da campanha do título mundial, em 2018, repetiu a sequência completa no vice-campeonato de 2022 e voltou a atuar em todas as partidas da França até a semifinal da Copa de 2026.

Aos 27 anos, Mbappé já ultrapassou jogadores que estiveram presentes em quatro ou cinco Copas do Mundo. Caso mantenha presença nas próximas edições e siga convocado pela seleção francesa, o atacante poderá ampliar ainda mais a vantagem no topo da lista.

A sequência de participações também reflete o desempenho da França no período. Desde a estreia de Mbappé em Mundiais, a equipe sempre chegou, no mínimo, às semifinais. O país conquistou o título em 2018, terminou como vice-campeão em 2022 e buscou, diante da Espanha, uma vaga na terceira decisão consecutiva.

O atacante também entrou em campo perseguindo outra marca histórica. Antes da semifinal, Mbappé acumulava 20 gols em Copas do Mundo, um a menos do que Lionel Messi. Dessa forma, além de assumir a liderança isolada em número de partidas pela França, o camisa 10 tinha a possibilidade de igualar ou superar o argentino na lista dos maiores artilheiros da história da competição.