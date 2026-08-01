Com ataque da Ucrânia a navio iraniano, frentes de guerra se aproximam

A Ucrânia atingiu uma embarcação iraniana no Mar de Cáspio na semana passada. Aliadas à Otan, as tropas ucranianas afirmaram que o ataque teve como alvo um navio que transportava equipamentos militares destinados à Rússia.

Já o Irã, alinhado militarmente a Moscou desde a Revolução Islâmica de 1979, afirmou que a embarcação era um navio comercial e acusou Kiev de matar um marinheiro civil.

Uma possível troca de ataques entre os países levanta preocupações com a junção de duas guerras distintas em apenas uma frente de combate, com as duas maiores potências nucleares do mundo, Estados Unidos e Rússia, diretamente envolvidas nos conflitos.

Especialistas ouvidos pelo New York Times afirmam que o ataque representa o contato militar mais direto já registrado entre Ucrânia e Irã desde 2022.

Ataque ao navio elevou tensão entre Kiev e Teerã

No último sábado, 25, a Ucrânia atingiu uma embarcação iraniana no Mar Cáspio. Segundo Kiev, o navio transportava equipamentos militares entre Irã e Rússia, embora as autoridades ucranianas não tenham informado qual era a carga nem em que direção ela seguia.

O governo iraniano rejeitou essa versão e afirmou que a embarcação era comercial. Além de confirmar a morte de um marinheiro civil, Teerã ameaçou retaliar o episódio.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, classificou o ataque como uma violação da Carta das Nações Unidas e afirmou que a operação teria sido realizada "a mando de Israel", acrescentando que o episódio "não pode ficar sem resposta".

Já o chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, respondeu que o Irã "não tem legitimidade para se apresentar como vítima", lembrando que o país fornece armamentos utilizados pela Rússia desde os primeiros meses da guerra.

As ameaças de retaliação duraram poucos dias. Na terça-feira, 28, Araghchi e Sybiha conversaram por telefone, em um contato que ajudou a reduzir a tensão entre os dois países.

Após a conversa, ambos defenderam esforços de desescalada. Segundo Sybiha, a posição da Ucrânia permanece a mesma: "Europa e Oriente Médio merecem estabilidade, segurança e paz".

Para analistas, no entanto, o episódio demonstrou como as duas guerras estão cada vez mais conectadas.

Como Ucrânia e Irã se tornaram adversários

Embora nunca tenham travado uma guerra direta, Ucrânia e Irã passaram os últimos quatro anos em lados opostos da guerra no Leste Europeu, iniciada em fevereiro de 2022.

Poucos meses após o início da ofensiva de Moscou, Teerã passou a fornecer drones de longo alcance utilizados pelo Exército russo contra cidades ucranianas. Posteriormente, segundo os Estados Unidos, o país também enviou mísseis balísticos de curto alcance.

Kiev ainda afirma que instrutores iranianos auxiliaram militares russos na operação dos sistemas de drones, acusação sempre negada pelo governo iraniano.

Ao longo da guerra, a cooperação entre Moscou e Teerã se aprofundou. A Rússia aperfeiçoou a tecnologia dos drones iranianos, iniciou sua produção em massa e, segundo analistas ouvidos pelo New York Times, passou a fornecer essas versões modernizadas de volta ao Irã.

Enquanto isso, uma nova guerra alterou o equilíbrio regional. No fim de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaram uma ofensiva militar contra o Irã, ampliando o número de frentes de conflito envolvendo aliados de Washington e de Moscou.

Conflitos passaram a se cruzar

A aproximação entre os dois teatros de guerra não começou com o ataque ao navio desta última semana. Em março deste ano, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o envio de mais de 200 especialistas militares ao Oriente Médio para ajudar países aliados a desenvolver sistemas de defesa contra drones iranianos.

A Ucrânia também firmou acordos de cooperação militar com Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, voltados ao desenvolvimento de tecnologias de defesa contra drones e mísseis.

Dias antes do ataque ao navio, Zelensky afirmou que a inteligência ucraniana havia reunido evidências de que a Rússia estaria fornecendo ao Irã informações obtidas por satélites sobre bases militares americanas e países do Golfo. Segundo o presidente, essas informações seriam compartilhadas com aliados ocidentais.

Temor de uma única frente de guerra

Para Alina Polyakova, presidente do Center for European Policy Analysis (CEPA), os dois conflitos "estão interligados desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia em 2022", disse à NYT.

Outros analistas avaliam, porém, que as guerras ainda não se fundiram completamente. O ex-embaixador americano na Ucrânia William Taylor afirmou que os conflitos "se sobrepõem, mas ainda não se tornaram um só".

Segundo ele, a Ucrânia não busca um confronto direto com o Irã, mas considera legítimo atacar qualquer estrutura utilizada para abastecer militarmente a Rússia.